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Wie soll die Schweiz den Gebrauch von Feuerwerk regulieren?

Gastgeber/Gastgeberin

Ich leite ein mehrsprachiges Team, das über die aktuelle Themen der Auslandschweizer:innen berichtet und sie mit den nötigen Informationen versorgt, damit sie am politischen Leben in der Schweiz teilnehmen können. Nach meinem Studium der Politikwissenschaften in Neuenburg und Bern habe ich meine ersten Erfahrungen im Multimedia-Journalismus bei Teletext und später bei RTS gesammelt. Seit 2008 arbeite ich bei SWI swissinfo.ch in verschiedenen journalistischen und leitenden Funktionen.

Am 29. November wird das Schweizer Stimmvolk über eine Initiative abstimmen, die den Verkauf und die Verwendung von lautem Feuerwerk verbieten will. Pyrotechnische Artikel ohne Knalleffekt, wie Bengalische Zündhölzer oder Vulkane, wären weiterhin erlaubt.

Soll der Gebrauch von Feuerwerk eingeschränkt werden, um Tiere, die Bevölkerung und die Umwelt besser zu schützen? Oder stellt diese Initiative eine tief verwurzelte Volkstradition bei den Feierlichkeiten zum 1. August und zu Neujahr infrage?

Und Sie, die Sie im Ausland leben: Zünden Sie bei diesen Festlichkeiten Feuerwerk? Was halten Sie von dieser Initiative? Ihre Meinung interessiert uns!

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Anonym

Es wäre wahrlich an der Zeit diese knallerei zu verbieten. Es wird viel darüber diskutiert wegen der Tiere, aber sind wir Menschen es nicht auch Wert, ja auch die Natur im allgemeinen. __Ich bin ein älterer Jahrgang, aber ich erinnere mich gerne an den 1.August in meinen Jüngeren Jahren. Da hatte man Lampione, bengalische Zündhöler und manchmal einen Vulkan. Alle waren zufrieden, man genoss diesen Tag einfach als Feiertag der Schweiz. Ich denke wir haben schon genug Dreck in der Luft.

Anonym
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Eine Mutter und ihre Tochter aus dem Iran leben derzeit in Japan, und die Tochter ist in der Unterhaltungsbranche tätig. Aufgrund ihrer Kindheitserlebnisse weckt das Geräusch von Feuerwerk Erinnerungen an Luftangriffe, weshalb es für sie schmerzhaft ist, es zu hören.____Obwohl seit dem Zweiten Weltkrieg bereits 80 Jahre vergangen sind, hatte ich noch nie ähnliche Geschichten von Japanern gehört. In diesem Jahr hörte ich jedoch zufällig im Radio den persönlichen Bericht eines Zuhörers, in dem auch ein Japaner erzählte, dass ihn der Lärm von Feuerwerken an den Krieg erinnere.____Ich hoffe, dass den Menschen still und leise bewusst wird, dass es weltweit solche unausgesprochenen Gefühle und Stimmen gibt, die mit dem Lärm von Feuerwerken verbunden sind.

A mother and daughter from Iran currently live in Japan, and the daughter is active in the entertainment industry. Because of her childhood experiences, the sound of fireworks triggers memories of air raids, making it painful for her to hear them.____Even though 80 years have passed since World War II, I had never heard similar stories from Japanese people. However, this year, I happened to hear a listener's personal account on the radio, where a Japanese person also shared that the sound of fireworks reminded them of the war.____I hope people will quietly become aware that around the world, there are unspoken feelings and voices like this associated with the sound of fireworks.

J
Jorg Hiker
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Ich mag den Lärm von Feuerwerk nicht, aber übertriebene Vorschriften mag ich noch weniger. Tatsächlich haben mich Freunde gefragt, warum es bei Schweizer Referenden meist um neue Vorschriften geht und selten darum, überflüssige Gesetze abzuschaffen. Ich würde Unterschriften für ein Referendum sammeln, mit dem eine Obergrenze für die maximale Anzahl an Vorschriften festgelegt wird, die gleichzeitig gelten dürfen.

I don't like the noise of fireworks, but I like excessive regulations even less. Actually, friends asked me why Swiss referendums are usually about new regulations and rarely about removing excess laws. I would collect signatures for a referendum setting a cap of maximum number of regulations at any one time.

Gwenda Davies
Suze
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Feuerwerke am 1. August im Wallis werden oft wegen der mit der Trockenheit verbundenen Risiken verboten. ____Aus Sicherheitsgründen würde ich es vorziehen, wenn es landesweit nur organisierte Feuerwerke gäbe, die von Experten durchgeführt werden, damit sich alle daran erfreuen können.

Fireworks on 1 August in Valais are often banned because of drought related risks. ____Because of safety issues I would prefer there are only organised displays across the country in the hands of experts for everyone to enjoy.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

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