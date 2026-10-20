Wie soll die Schweiz den Gebrauch von Feuerwerk regulieren?

Am 29. November wird das Schweizer Stimmvolk über eine Initiative abstimmen, die den Verkauf und die Verwendung von lautem Feuerwerk verbieten will. Pyrotechnische Artikel ohne Knalleffekt, wie Bengalische Zündhölzer oder Vulkane, wären weiterhin erlaubt.

Soll der Gebrauch von Feuerwerk eingeschränkt werden, um Tiere, die Bevölkerung und die Umwelt besser zu schützen? Oder stellt diese Initiative eine tief verwurzelte Volkstradition bei den Feierlichkeiten zum 1. August und zu Neujahr infrage?

Und Sie, die Sie im Ausland leben: Zünden Sie bei diesen Festlichkeiten Feuerwerk? Was halten Sie von dieser Initiative? Ihre Meinung interessiert uns!

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