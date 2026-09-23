Xi Jinping s’envole pour les Etats-Unis et un sommet avec Trump

Keystone-SDA

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Le président chinois Xi Jinping s'est envolé mercredi après-midi pour les Etats-Unis et un sommet avec Donald Trump. Les deux dirigeants devraient chercher à prolonger la désescalade entre les deux puissances.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le président Xi Jinping a quitté Pékin à bord d’un avion spécial pour une visite d’Etat aux Etats-Unis à l’invitation du président américain Donald Trump», a rapporté la télévision d’Etat CCTV.

Il est accompagné, entre autres, de son épouse Peng Liyuan, du ministre des affaires étrangères Wang Yi et de Cai Qi, membre du Comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, a précisé CCTV.