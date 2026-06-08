Yverdon: déficit moins important que prévu pour les eHvn

Keystone-SDA

Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) ont bouclé leur exercice 2025 dans les chiffres rouges. L'hôpital a essuyé un déficit de 1,2 million de francs, toutefois moins important que la perte de 2 millions budgétée.

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(Keystone-ATS) «Les coupes budgétaires étatiques ont été particulièrement impactantes pour les eHnv», écrivent-ils lundi dans un communiqué. Et de mentionner une réduction de plus de 2,1 millions de prestations d’intérêt général (PIG) et les 500’000 francs de coupes indirectes subies par le Réseau de santé Nord Broye.

«Ces coupes retardent le plan de retour à l’équilibre des eHnv, en place depuis 2022, et qui devrait aboutir avec le résultat 2027», poursuit le communiqué.

Les eHnv rappellent qu’ils ont dû réorganiser leurs différents sites ces derniers mois, avec notamment la fermeture de celui Chamblon. La prochaine grande étape consistera à la construction d’un nouvel hôpital sur un site unique à Yverdon. Le choix du terrain – au parc technologique d’Y-Parc ou dans le quartier Aux Parties – sera pris d’ici l’automne prochain.