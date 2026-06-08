La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Yverdon: déficit moins important que prévu pour les eHvn

Keystone-SDA

Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) ont bouclé leur exercice 2025 dans les chiffres rouges. L'hôpital a essuyé un déficit de 1,2 million de francs, toutefois moins important que la perte de 2 millions budgétée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les coupes budgétaires étatiques ont été particulièrement impactantes pour les eHnv», écrivent-ils lundi dans un communiqué. Et de mentionner une réduction de plus de 2,1 millions de prestations d’intérêt général (PIG) et les 500’000 francs de coupes indirectes subies par le Réseau de santé Nord Broye.

«Ces coupes retardent le plan de retour à l’équilibre des eHnv, en place depuis 2022, et qui devrait aboutir avec le résultat 2027», poursuit le communiqué.

Les eHnv rappellent qu’ils ont dû réorganiser leurs différents sites ces derniers mois, avec notamment la fermeture de celui Chamblon. La prochaine grande étape consistera à la construction d’un nouvel hôpital sur un site unique à Yverdon. Le choix du terrain – au parc technologique d’Y-Parc ou dans le quartier Aux Parties – sera pris d’ici l’automne prochain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision