Zelensky juge la délégation russe envoyée en Turquie « factice »

Keystone-SDA

Volodymyr Zelensky s'est interrogé jeudi sur la capacité de la délégation russe "à prendre des décisions" lors des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou attendus en Turquie, la qualifiant de "factice".

(Keystone-ATS) « Nous devons comprendre quel est le niveau de la délégation russe, quel est son mandat, si elle est capable de prendre des décisions elle-même, car nous savons tous qui prend les décisions en Russie », a déclaré le président ukrainien, en ajoutant qu’il « réfléchira » à son plan d’action après sa rencontre à Ankara avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogdan.

Au contraire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi avoir emmené avec lui une délégation « du plus haut niveau » possible en Turquie, avant une rencontre avec son homologue turc Erdogan et des pourparlers qui doivent également avoir lieu à Istanbul avec la Russie.

« Notre délégation est du plus haut niveau », a-t-il déclaré à son arrivée sur le tarmac à Ankara, de façon à « prendre toutes les décisions susceptibles de mener à la paix », citant notamment des représentants du ministère des Affaires étrangères, de l’armée et des services de renseignement.