‘Attacco hacker globale, sfruttata falla in Microsoft’

Keystone-SDA

Degli hacker hanno sfruttato una falla di sicurezza in un diffuso software per server di Microsoft per lanciare un attacco globale contro agenzie governative e aziende, violando i dati di agenzie federali e statali americane e un'azienda di comunicazione asiatica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta il Washington Post citando alcuni ricercatori. Gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia stanno indagando sulla compromissione dei server di SharePoint per la condivisione e la gestione dei documenti. Secondo gli esperti, migliaia di questi server sono a rischio.

Non è chiaro chi ci sia dietro gli attacchi e quale sia il loro obiettivo finale, afferma il Washington Post. Secondo una società di ricerca privata, gli hacker hanno preso di mira server in Cina e un parlamento in uno stato americano. Almeno due agenzie federali statunitensi hanno subito violazioni durante gli attacchi, che si sono verificati dopo che Microsoft ha corretto una falla di sicurezza nelle scorse settimana.

Gli hacker, mette in evidenza il Washington Post citando alcune fonti del Dipartimento della sicurezza interna, si sono resi conto di poter sfruttare una falla simile e lo hanno fatto.