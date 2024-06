‘Setta del digiuno’ in Kenya, riesumati altri sette corpi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Altri sette corpi di adepti della “setta del digiuno” in Kenya sono stati riesumati ieri dalla foresta di Shakahola. Lo ha dichiarato il capo patologo del governo, Johansen Oduor al sito dell’emittente Capital News.

Con questi nuovi ritrovamenti, le vittime del culto fondato dal controverso predicatore Paul Mackenzie, sono salite a 436.

Oduor ha confermato di aver dato inizio alla quinta fase dell’operazione, rivelando che nella foresta vi sarebbero altre 50 fosse comuni. Secondo la Croce Rossa, le persone scomparse e convinte dal predicatore a digiunare “per vedere Gesù in paradiso” sarebbero in tutto 610. Mackenzie e i suoi presunti complici sono in prigione da più di un anno, in attesa della fine del processo in cui sono accusati, tra l’altro, di omicidio, torture e atti di terrorismo.