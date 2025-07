ABB: elettrificherà uno dei più grandi terminali petroliferi

Keystone-SDA

ABB si è aggiudicata un importante ordine in Azerbaigian: per conto del colosso BP il gruppo tecnologico elvetico sarà responsabile dell'elettrificazione e della stabilità di rete di uno dei più grandi terminali di petrolio e gas del mondo, quello di Sangachal.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’allacciamento alla rete nazionale consentirà l’elettrificazione del complesso, che si estende su oltre 688 ettari, un’area equivalente a più di 800 campi da calcio, spiega l’impresa in un comunicato odierno. Il contratto comprende gli studi iniziali, i lavori dettagliati di ingegneria, l’installazione e la messa in servizio dell’infrastruttura. Situato a 55 chilometri a sud di Baku, il terminale di Sangachal ha una capacità giornaliera di 1,2 milioni di barili di petrolio e di circa 81 milioni di metri cubi di gas.

“ABB aiuta gli impianti energetici esistenti a funzionare in modo più snello, automatizzandoli per renderli più efficienti e puliti, nonché elettrificandoli per utilizzare meno energia e decarbonizzarli”, afferma Per Erik Holsten, dirigente di ABB, citato nella nota. “Siamo lieti di fornire soluzioni di elettrificazione e automazione specifiche per il sito, a sostegno degli sforzi di BP per decarbonizzare l’ecosistema energetico in una regione in cui abbiamo una presenza significativa da oltre 25 anni”.

Non sono stati forniti dettagli circa l’entità finanziaria della commessa. In borsa oggi pomeriggio il titolo ABB è in calo di circa l’1%, mostrando un andamento comune agli altri valori sensibili alla congiuntura. Dall’inizio di gennaio il corso è però salito del 6% e positiva è anche la performance sull’arco di un anno (+7%) e di un lustro (+128%).

ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera in vari campi che vanno dalla robotica all’energia, passando dall’automazione. A livello mondiale l’azienda – nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l’argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che risalgono però a più di 140 anni or sono – impiega 110’000 dipendenti in oltre 100 paesi.