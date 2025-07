Oggi in Svizzera

Ieri sera, a Basilea, dopo una drammatica serie di rigori, le inglesi hanno avuto la meglio e difeso con successo il titolo. Si chiudono così quattro settimane di entusiasmo calcistico e record in Svizzera.

29 delle 31 partite hanno registrato il tutto esaurito, cosa che non era mai accaduto prima, scrivono i giornali del gruppo CH Media. Anche la marcia delle tifose e dei tifosi a Berna per i quarti di finale tra Svizzera e Spagna, con 25’000 partecipanti, è stata la più grande mai vista durante un Europeo femminile. In televisione, la partita è stata seguita da a 956’000 persone in Svizzera, un altro record per il calcio femminile.

Oltre ai numeri e alle prestazioni sportive, resta l’emozione che il torneo ha lasciato nella Confederazione. Ora è chiaro che il calcio non è un terreno riservato solo agli uomini, come scrive la NZZ am Sonntag. Ed è evidente che anche fuori dal campo si può festeggiare in modo pacifico e collettivo. Le partite possano essere coinvolgenti anche con protagoniste prive di atteggiamenti da star, sottolinea il Blick.