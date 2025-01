Aereo prende fuoco a terra in Corea Sud, evacuate 176 persone

Keystone-SDA

Paura oggi in Corea del sud dopo che un Airbus A321 ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto internazionale di Busan, la seconda città del Paese, portando all'evacuazione di tutte le 176 persone a bordo. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

(Keystone-ATS) Per motivi ancora non chiariti la coda dell’aereo dell’Air Busan, diretto a Hong Kong dall’aeroporto internazionale di Gimhae, a sud-est di Busan, ha preso fuoco: un totale di 169 passeggeri e sette membri dell’equipaggio sono stati evacuati tramite gli scivoli gonfiabili, ha dichiarato Yonhap. L’incendio è stato messo sotto controllo in poco più di un’ora. Durante l’evacuazione tre persone sono rimaste leggermente ferite.

Il Paese ha subito il peggior disastro aereo quando il 29 dicembre scorso un Boeing 737-800 che trasportava 181 passeggeri da Bangkok è atterrato sulla pancia a Muan, pochi secondi prima di schiantarsi contro un muro alla fine della pista e prendere fuoco: i morti sono statui 179, mentre due membri dell’equipaggio sono i soli sopravvissuti. (ANSA-AFP).