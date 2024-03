Aevis Victoria, il nuovo Ceo è l’ex numero uno di Migros

(Keystone-ATS) L’ex numero uno di Migros Fabrice Zumbrunnen diventa presidente della direzione di Aevis Victoria, holding friburghese a cui fanno capo cliniche private, anche luganesi, nonché hotel di lusso.

Stando a un comunicato odierno il 54enne subentrerà il primo maggio al fondatore Antoine Hubert, che da parte sua sarà proposto come presidente del consiglio di amministrazione (Cda).

Zumbrunnen è già membro del Cda di Swiss Medical Network (SMN) – la rete di cliniche che ha anche due strutture in Ticino, la Ars Medica di Gravesano e la clinica Sant’Anna di Sorengo – e di MRH Switzerland, le due più importanti partecipazioni di Aevis Victoria.

Anche all’interno del gruppo Migros il dirigente si era occupato di sanità, in particolare rilevando le attività elvetiche della farmacia online Zur Rose. Inoltre dal 2020 anche la catena di cliniche dentistiche Zahnarztzentrum.ch fa capo alla Federazione delle Cooperative Migros (FMC).

Zumbrunnen si era ritirato da Migros nell’aprile 2023, dopo essere stato ai vertici dal 2018. Alla testa del colosso del commercio al dettaglio è stato sostituito da Mario Irminger, in precedenza responsabile di Denner.

Le novità odierne non hanno avuto un grande impatto in borsa: il titolo Aevis Victoria nel pomeriggio appariva praticamente invariato, in un mercato a sua volta generalmente poco mosso. Dall’inizio dell’anno l’azione è scesa del 5% e negativa è anche la performance sull’arco di 52 settimane: -11%.