Foto del giorno

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L’artista francese Abraham Poincheval ha partecipato domenica alla corsa Morat-Friborgo indossando un’armatura medievale dal peso superiore ai 30 chilogrammi. Partito da Morat alle 7:02, ha raggiunto Friborgo alle 11:50, impiegando 4 ore e 48 minuti per percorrere i 17 chilometri del tracciato.
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