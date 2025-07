BE: terremoto di magnitudo 4,2 a Mürren

Un terremoto di magnitudo 4,2 sulla scala Richter è stato registrato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di Mürren, nell'Oberland bernese.

(Keystone-ATS) Lo ha rilevato il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo, aggiungendo che un sisma di tale intensità è potenzialmente percepibile in tutta la Svizzera. La scossa tellurica ha provocato una caduta di sassi nella vicina Sefinental.

La scossa si è verificata alle 12.52 vicino a Mürren (BE), si legge in un messaggio automatico del SED, nel quale viene aggiunto che fino alle 15.30 erano giunte più di 400 segnalazioni dell’evento e che la scossa era stata avvertita in un’ampia zona soprattutto in direzione nord-sud fino Basilea e Sion. Inoltre alcune persone hanno informato di una caduta sassi nella Sefinental (BE), ha detto a Keystone-ATS Philippe Roth del SED.

Danni minori, come crepe nell’intonaco, sono possibili sporadicamente in caso di terremoti di questa magnitudo vicino all’epicentro, ha aggiunto Roth. Tuttavia, ciò riguarda solo gli edifici su terreni instabili, ha precisato. Non si prevedono feriti.

Secondo il SED, un terremoto a Mürren – di magnitudo di 2,3 – era già stato registrato la settimana scorsa. L’ultima scossa più forte nella stessa località si è verificata lo scorso settembre, con una magnitudo di 3,5. È probabile che si verifichino scosse di assestamento anche nei prossimi giorni e settimane.

Secondo Roth, terremoti nell’Oberland bernese “non sono una sorpresa”. Da un punto di vista sismologico l’area può essere classificata come il Vallese, particolarmente a rischio per gli standard svizzeri, così come Basilea e Grigioni. La tettonica regionale, la geologia e i rapporti di tensione nella crosta terrestre giocano un ruolo importante.

Il SED registra una media di tre o quattro terremoti al giorno in Svizzera e nei Paesi limitrofi, ovvero tra i 1000 e i 1500 sismi all’anno. Solo circa 10-20 di questi con magnitudo pari o superiore a 2,5 vengono effettivamente avvertiti dalla popolazione ogni anno.