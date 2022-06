Oggi in Svizzera

© Keystone / Alessandro Della Valle

A vent'anni dall'adesione all'Onu, la Svizzera fa il suo ingresso nella "camera dei bottoni" dell'organizzazione mondiale. È stata infatti eletta oggi dall'Assemblea generale con 187 voti su 190 validi.

Non ha quindi riservato sorprese la scelta dei delegati dei 193 paesi rappresentati alle Nazioni Unite. Per l'elezione erano necessari i due terzi dei voti e la Svizzera concorreva con Malta per i due seggi in lizza per il blocco dell'Europa Occidentale.

Il mandato inizierà il prossimo 1°gennaio fino al 31 dicembre 2024 ma già da ottobre la delegazione elvetica sarà associata in termini provvisori ai lavori del Consiglio di sicurezza.

Il governo federale vede così concretizzarsi la sua proposta di candidatura, lanciata nel 2011, per uno dei dieci posti non permanenti dell'organo decisionale per il biennio 2023-2024, che vanno ad aggiungersi ai cinque ricoperti stabilmente da USA, Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia.