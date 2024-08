Buone condizioni per l’osservazione delle stelle cadenti

2 minuti

(Keystone-ATS) Quest’anno le condizioni per l’osservazione delle stelle cadenti sono buone: tra il 9 e il 15 agosto, lo sciame meteorico delle Perseidi sarà quindi una delle attrazioni del cielo. Per questo motivo, alcuni comuni spegneranno l’illuminazione pubblica durante la notte.

Secondo Meteonews, il clou dello spettacolo si avrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, ovvero tra lunedì e martedì della prossima settimana. In particolare, tra le 22.00 e le 4.00 del mattino, si potranno osservare fino a cento stelle cadenti all’ora, almeno in teoria.

Secondo gli esperti, le Perseidi sono una pioggia di meteore che raggiunge il picco di attività ogni anno in agosto. In questo periodo dell’anno, la Terra è immersa in una nube di detriti mentre orbita intorno al Sole. Questi provengono dalla cometa chiamata “Swift-Tuttle”, dal nome dei due astronomi che la scoprirono nel 1862.

Le particelle di polvere colpiscono l’atmosfera terrestre a una velocità di 59 chilometri al secondo e si disintegrano a un’altitudine di circa cento chilometri, producendo strisce luminose durante il percorso.

Tempo e luna favorevoli

Quest’anno anche il tempo farà la sua parte, precisa Meteonews. Grazie all’alta pressione a partire da venerdì, durante le notti il cielo sarà infatti sereno o solo leggermente nuvoloso. Anche la mezza luna non sarà un problema perché tramonterà a sud-ovest prima di mezzanotte. Anche se illuminerà l’orizzonte per un po’, la maggior parte del cielo sarà già buio.

Alcuni comuni hanno deciso di spegnere l’illuminazione pubblica la notte tra lunedì e martedì per facilitare la visione le stelle cadenti, soprattutto nel Canton Vaud. A Losanna, ad esempio, taluni parchi e monumenti rimarranno temporaneamente al buio.

Nelle regioni con livelli di inquinamento luminoso molto elevati, saranno infatti visibili solo le meteore più luminose. Ma nelle aree con cieli relativamente bui, è talvolta possibile contare fino a una stella cadente al minuto al culmine delle Perseidi.