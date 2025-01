Calca in un tempio dell’India meridionale, almeno 6 morti

Keystone-SDA

Almeno sei persone sono morte schiacciate e diverse altre sono rimaste ferite nella calca durante un raduno religioso in India, hanno riferito oggi le autorità locali.

1 minuto

(Keystone-ATS) Una folla enorme si era radunata ieri per visitare il tempio Sri Venkateswara Swamy, nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh. “Lo sfortunato incidente ha causato la morte di sei devoti” indù, ha detto Prem Kumar Jain, portavoce del partito al governo Telugu Desam. Il primo ministro Narendra Modi ha offerto le condoglianze alle famiglie dei defunti.

Gli incidenti mortali sono comuni nei luoghi di culto in India durante le principali festività religiose, a causa della scarsa gestione della folla e delle carenze di sicurezza. A luglio dell’anno scorso 121 persone sono rimaste uccise nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh durante un raduno religioso indù. Altre 112 persone sono morte nel 2016 dopo una grande esplosione causata da uno spettacolo di fuochi d’artificio non autorizzato che celebrava il capodanno indù in un tempio nello stato meridionale del Kerala.

L’incidente di ieri è avvenuto pochi giorni prima dell’inizio del Kumbh Mela, un festival indù di sei settimane di preghiera e bagni sacri che dovrebbe essere il più grande raduno religioso della storia. Secondo gli organizzatori, si prevede che parteciperanno fino a 400 milioni di pellegrini.