Cina in difficoltà, lancia piano per acquisire case

(Keystone-ATS) La Cina ha annunciato un ambizioso piano di sostegno al settore immobiliare in profonda crisi, basato sull’intenzione dei governi locali di acquistare “alcuni” appartamenti invenduti, promettendo sforzi energici per consegnare case non finite.

La misura è maturata dopo che, all’inizio della giornata, nuovi dati macro avevano segnalato il calo più rapido dei prezzi delle nuove case in oltre nove anni, evidenziando il peggioramento dello stato del comparto nel Dragone che ai tempi d’oro era capace di generare fino a un terzi circa del Pil.

Dopo gli interventi improduttivi promossi negli ultimi due anni, il vice premier He Lifeng ha tracciato in un incontro online con altre autorità lo scenario che vede i governi locali acquistare case a prezzi “ragionevoli”, da usare per fornire alloggi a prezzi accessibili, senza dare tempistica oppure obiettivi per gli acquisti, né dettagliare i termini di finanziamento. He ha aggiunto che i governi locali, già indebitati per circa 9000 miliardi di dollari, possono riacquistare i terreni venduti ai costruttori, promettendo che le autorità “lotteranno con decisione” per completare i progetti in fase di stallo.

Per altro verso, in una misura di sostegno al settore, la Banca centrale cinese (Pboc) ha annunciato oggi che taglierà il tasso di prestito dei fondi di previdenza per l’edilizia abitativa individuale di 0,25 punti percentuali e abbasserà i rapporti minimi di acconto per i mutui immobiliari commerciali dei privati per l’acquisto della prima e della seconda casa a non meno del 15% e del 25%, rispettivamente.