La settimana in Svizzera

Poco dopo le 2.30 di domenica, un uomo ha sparato una quarantina di colpi sulla folla durante un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera . L’autore della sparatoria è fuggito, dopo aver ucciso una ragazza italiana di 22 anni e ferito sei persone, alcune in modo grave. La polizia lo ha arrestato il giorno dopo.

Mentre la polizia dava la caccia alla persona o alle persone responsabili, le speculazioni sul movente si sono moltiplicate: si è trattato di terrorismo? Di una vendetta? Intorno all’una di notte di lunedì, un cittadino svizzero di 43 anni del canton Giura è stato arrestato dopo essersi presentato a una stazione di polizia ed essersi costituito. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di soffrire da tempo di problemi di salute e ha parlato di “questioni di salute mentale”.

Mercoledì, gli inquirenti hanno dichiarato che l’uomo ha agito da solo, ma le ragioni del suo gesto restano sconosciute. “Non abbiamo prove di moventi ideologici o estremisti”, ha detto un procuratore. L’autore della sparatoria non conosceva le vittime e non ha legami particolari con Aarau, ha comunicato la polizia.

Le autorità hanno spiegato che l’uomo ha sparato sulla folla con un Kalashnikov semiautomatico AKS-74 e due pistole, che aveva acquistato – legalmente – nel Giura 20 anni fa. Come hanno sottolineato diversi media, oggi armi di questo tipo richiedono un’autorizzazione speciale. Il dibattito politico si è riacceso. “Alcuni esponenti del mondo politico chiedono già restrizioni più severe, mentre altre voci mettono in guardia da un aumento della burocrazia”, ha riportato il Blick.