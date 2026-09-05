La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
La legislazione svizzera sulle armi torna a far discutere dopo una sparatoria mortale avvenuta con un'arma semiautomatica acquistata legalmente. "All’estero ci si stupisce dell’approccio della Svizzera alle armi da fuoco", ha dichiarato il quotidiano Blick. "Dopo l’incidente di Aarau, la legislazione nazionale sulle armi è sotto pressione". Qualcosa cambierà? Il problema, secondo alcuni esponenti politici conservatori, è che inasprire le leggi comporta un aumento degli oneri burocratici.
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Poco dopo le 2.30 di domenica, un uomo ha sparato una quarantina di colpi sulla folla durante un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera. L’autore della sparatoria è fuggito, dopo aver ucciso una ragazza italiana di 22 anni e ferito sei persone, alcune in modo grave. La polizia lo ha arrestato il giorno dopo.
Mentre la polizia dava la caccia alla persona o alle persone responsabili, le speculazioni sul movente si sono moltiplicate: si è trattato di terrorismo? Di una vendetta? Intorno all’una di notte di lunedì, un cittadino svizzero di 43 anni del canton Giura è stato arrestato dopo essersi presentato a una stazione di polizia ed essersi costituito. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di soffrire da tempo di problemi di salute e ha parlato di “questioni di salute mentale”.
Mercoledì, gli inquirenti hanno dichiarato che l’uomo ha agito da solo, ma le ragioni del suo gesto restano sconosciute. “Non abbiamo prove di moventi ideologici o estremisti”, ha detto un procuratore. L’autore della sparatoria non conosceva le vittime e non ha legami particolari con Aarau, ha comunicato la polizia.
Le autorità hanno spiegato che l’uomo ha sparato sulla folla con un Kalashnikov semiautomatico AKS-74 e due pistole, che aveva acquistato – legalmente – nel Giura 20 anni fa. Come hanno sottolineato diversi media, oggi armi di questo tipo richiedono un’autorizzazione speciale. Il dibattito politico si è riacceso. “Alcuni esponenti del mondo politico chiedono già restrizioni più severe, mentre altre voci mettono in guardia da un aumento della burocrazia”, ha riportato il Blick.
Diverse grandi aziende elvetiche hanno annunciato tagli al personale questa settimana, con ripercussioni sia in Svizzera che all’estero.
Lunedì la società svizzera di controllo del traffico aereo Skyguide ha dichiarato di prevedere un totale di 50 licenziamenti entro la prossima primavera, nell’ambito del suo programma di ristrutturazione. Si tratta della metà della cifra prevista un mese e mezzo fa, al termine della procedura di consultazione, ha osservato la Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS. Skyguide ha dichiarato che l’obiettivo rimane quello di tagliare 200 posti di lavoro per risparmiare 51 milioni di franchi.
Martedì Swiss Life ha comunicato che taglierà circa 600 posti di lavoro entro il 2028. “La compagnia assicurativa è in linea con i risultati finanziari ma riduce l’organico. La metà dei posti di lavoro persi sarà in Svizzera”, ha riportato la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). I tagli sono stati giustificati, tra l’altro, “sulla base delle opportunità offerte dalla digitalizzazione avanzata”. I tagli di posti di lavoro da parte di Swiss Life potrebbero costituire un precedente per altre compagnie assicuratrici svizzere, ha avvertito un esperto.
Mercoledì il colosso farmaceutico Novartis ha annunciato la soppressione di 130 posti di lavoro a Basilea entro la fine del prossimo anno. Ha dichiarato che altri siti di produzione di farmaci biologici nel mondo avrebbero assunto i compiti dello stabilimento basilese, poiché i singoli contratti di locazione presso la sede di Kleinbasel stavano per scadere.
Il Governo svizzero afferma di “rifiutare e condannare chiaramente” le terapie di conversione rivolte alle persone queer ed è ora aperto a un divieto nazionale di tale pratica.
“Le terapie di conversione rivolte a persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e queer (LGBTIQ+) hanno luogo anche in Svizzera e possono causare notevoli sofferenze alle persone colpite”, ha dichiarato il Consiglio federale in un rapporto mercoledì.
Secondo l’Esecutivo, la legislazione esistente offre già una protezione completa, ma dato che un numero crescente di Cantoni sta introducendo proprie misure legali, “una regolamentazione uniforme contro le terapie di conversione a livello federale potrebbe essere appropriata”.
“Per anni, il Governo si è opposto fermamente a un divieto sulle terapie di conversione”, ha osservato la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “Ora ha cambiato posizione. Tuttavia ha lasciato aperta la questione dell’attuazione”.
Il Consiglio federale ha sottolineato che la stesura di una corrispondente norma di diritto penale richiederebbe un chiaro mandato da parte del Parlamento. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati deciderà ora come procedere con la mozione.
Qualcuno ha smarrito un pitone tappeto di tre metri? In tal caso, la polizia cantonale di Zurigo sarebbe lieta di essere contattata.
Il serpente è stato scoperto “smarrito” in un bosco vicino a Sennhof, nel territorio di Winterthur (canton Zurigo), ha comunicato la polizia lunedì. È stato infine catturato da una specialista di rettili del Dipartimento per la protezione degli animali e dell’ambiente.
L’animale non è velenoso e ora è stato ricollocato in un luogo sicuro, ha aggiunto la polizia. Le forze dell’ordine chiedono se qualcuno riconosce questa “creatura impressionante” o se si sa dove vive di solito. Finora, nessun proprietario si è fatto avanti, né sono pervenute segnalazioni, ha detto una portavoce della polizia martedì.
Diverse persone preoccupate che hanno letto il Blick hanno ipotizzato che chi possedeva il serpente se ne sia sbarazzato dopo che era diventato troppo impegnativo da gestire.
La prossima settimana
Lunedì saranno annunciati i nomi di chi ha vinto il Premio Balzan di quest’anno. Le quattro aree tematiche, due per le scienze e due per le discipline umanistiche, cambiano ogni anno. Ogni persona premiata riceve 750’000 franchi, metà dei quali devono essere destinati alla ricerca.
Giovedì MeteoSvizzera, l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, pubblicherà un rapporto dettagliato sull’estate da record del 2026.
Venerdì ricorrono i 25 anni dagli attacchi terroristici dell’11 settembre. Molti quotidiani svizzeri hanno analizzato come gli attentati continuino a plasmare la geopolitica e l’economia globale. Sabato, più di 40 organizzazioni lanceranno la prima Settimana nazionale contro lo spreco alimentare, che durerà fino a domenica 20 settembre.
Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic
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