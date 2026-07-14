Oggi in Svizzera

L’ondata di caldo persistente sta portando al limite le strutture pubbliche della Svizzera romanda . Resoconti dagli ospedali e dalle carceri di Ginevra mostrano quanto pazienti, detenuti e personale soffrano per le alte temperature.

All ‘Ospedale universitario di Ginevra (HUG), il personale ha protestato contro temperature di 34 gradi nelle stanze di degenza e fino a 40 gradi in alcuni locali di lavoro. I sindacati chiedono più personale e un sistema di climatizzazione sostenibile. La direzione dell’ospedale fa riferimento agli edifici obsoleti e ha introdotto misure immediate come ventilatori, aree refrigerate e ha istituito un’unità di crisi.

Anche nelle celle delle prigioni romande si misurano regolarmente più di 30 gradi. Le persone detenute chiedono ventilatori e un migliore accesso alle docce. Le amministrazioni reagiscono con acqua, pasti freddi e programmi giornalieri adattati, ma ammettono che gli edifici vetusti non sono adeguati a far fronte alle temperature in aumento.

Sia negli ospedali che nelle carceri, responsabili e organi di vigilanza considerano l’infrastruttura edilizia il problema centrale. Mentre le misure a breve termine dovrebbero mitigare le conseguenze del caldo, per ristrutturazioni complete ci vorranno probabilmente ancora anni.