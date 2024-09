Davide Van de Sfroos, l’1 novembre esce Van de Best

(Keystone-ATS) Davide Van de Sfroos ha annunciato la pubblicazione, l’1 novembre, di Van de Best, raccolta voluta per festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista.

Van de Best (BMG/MyNina), conterrà 49 brani pubblicati dal 1999 al 2015 e reincisi per poterli rendere disponibili nuovamente al pubblico.

È lo storyteller del Lago di Como a spiegare il perché di questa importante uscita: “Mi sono messo in testa di fare un viaggio a ritroso sul sentiero del mio percorso musicale. Ho scelto 49 mie canzoni che ho ricantato e risuonato con l’aiuto di una miriade di musicisti e tre studi di registrazione che lavoravano in contemporanea. Un lavoro molto minuzioso che ci ha permesso di riproporre tanti brani del passato rispettandone lo spirito e la struttura ma regalandogli l’autenticità del presente e del suono di questo tempo”.

Oltre alla musica i fan troveranno molto altro nel box: “All’interno non un semplice libretto, ma una raccolta di pagine nello stile esatto dei miei taccuini, creata con materiale inedito, disegni e foto”. Ad anticipare l’uscita, sarà pubblicata ogni settimana una traccia. La prima non poteva che essere Yanez, il singolo pubblicato il 16 febbraio 2011 in occasione della partecipazione di Davide Van de Sfroos al Festival di Sanremo, dove arrivò quarto.

Il prossimo 23 novembre Davide Van de Sfroos salirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago a Milano per festeggiare le canzoni e la storia di questi 25 anni di carriera solista.