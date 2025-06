Dipendente banca Pictet condannato per riciclaggio, società multata

Keystone-SDA

Un ex gestore patrimoniale di Banca Pictet è stato condannato a sei mesi di detenzione, sospesi con la condizionale, per riciclaggio di denaro aggravato.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’istituto ginevrino è stato da parte sua multato per 2 milioni di franchi per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire tali atti.

Le condanne sono giunte attraverso decreto d’accusa del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), informa la stessa procura federale in comunicato odierno. E giungono nei tempi a cui ha abituato l’autorità: l’indagine è infatti partita nel dicembre 2021, per fatti risalenti a numerosi anni prima.

La vicenda rappresenta un filone della vasta inchiesta di corruzione che interessato il colosso brasiliano del petrolio Petrobras. Nel caso specifico un dipendente dell’azienda (statale) aveva ricevuto tangenti da un intermediario che agiva per conto del gruppo energetico olandese SBM Offshore e aveva versato – a nome di una società – milioni di dollari su un conto di Pictet. Tra giugno 2010 e il maggio 2013 il bancario aveva poi effettuato 54 trasferimenti verso conti in Svizzera e all’estero per un ammontare di 4,1 milioni di dollari: movimenti che per la loro natura e per le circostanze in cui sono avvenuti servivano a occultare l’origine criminale dei fondi.

L’inchiesta ha rivelato che il reato di riciclaggio di denaro aggravato è stato reso possibile dalla carente organizzazione di Banca Pictet: non sono in particolare stati riconosciuti come a rischio elevato i conti del funzionario pubblico brasiliano e quello dell’intermediario.

L’indagine non ha invece permesso di stabilire che l’ex gestore patrimoniale abbia intenzionalmente contribuito all’esecuzione dei pagamenti corruttivi: il procedimento penale avviato contro l’uomo e contro l’istituto per sospetta complicità in corruzione di pubblici ufficiali stranieri è quindi stato abbandonato.

Sia il bancario che la banca hanno dichiarato di rinunciare a presentare opposizione contro il decreto d’accusa e di abbandono parziale: le decisioni passano quindi in giudicato, precisano i funzionari bernesi.