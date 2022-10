"Delle mucche sono state trasportate in aereo in Qatar"

Da mesi le bandiere dei Paesi partecipanti alla Coppa del Mondo adornano la capitale del Qatar. zVg

Il 20 novembre inizieranno i Mondiali di calcio in Qatar. Che cosa si prova a vivere da svizzeri e da svizzere in un Paese che è stato così pesantemente criticato? Quattro persone ce lo raccontano. Oggi: Andreas Briner, geologo presso una grande azienda di produzione petrolifera in Qatar.

Nel Paese che ospita i Mondiali di calcio 2022 vivono 219 cittadini e cittadine svizzere, stando alla statistica 2021 del Dipartimento federale degli affari esteri. Come si vive in Qatar e qual è l'atmosfera che si respira a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo? Iniziamo con Andreas Briner, 53 anni, geologo, sposato e padre di tre figli.

Andreas Briner vive da sei anni a Doha. zVg

"Vivo all'estero da quando ho conseguito il dottorato in geologia all'Università di Berna nel 1997. Da allora ho lavorato per Shell, prima in Africa, poi nel Borneo e infine in Medio Oriente. Nel frattempo, sono passato ad occuparmi di indagini sul suolo nella produzione di petrolio e gas.

Vivo a Doha con la mia famiglia da sei anni, quasi tutti gli espatriati e le espatriate vivono qui nella capitale. I miei due figli più piccoli, una femmina e un maschio, vanno a scuola qui, mentre il più grande studia in Europa. Nella vita professionale si entra già in contatto con i qatarioti, privatamente quasi no. Ci si muove in ambienti di persone espatriate.

Difficilmente vengo a contatto con altri svizzeri e svizzere sul posto. Tuttavia, se considero tutti i miei incarichi negli ultimi anni, è in Qatar che ho trovato la comunità svizzera più numerosa. L'ambasciata svizzera è molto attiva e organizza regolarmente eventi.

Poiché in agosto fa troppo caldo e in quel periodo la maggior parte delle persone lascia il Paese, l'ambasciata di solito celebra la festa del 1° agosto mesi dopo. Anche le scuole sono chiuse per due mesi durante l'estate. Verso la fine di ottobre la temperatura torna ad essere più gradevole. Al momento ci sono ancora più di 30 gradi durante il giorno.

La Coppa del Mondo si svolge a novembre: Sarebbe troppo caldo nei mesi estivi, quando il termometro sale facilmente oltre i 40 gradi. Keystone / Robert Ghement

Negli ultimi sei anni, la vita in Qatar è stata molto influenzata dai preparativi per la Coppa del Mondo. Quando siamo arrivati qui, per andare al lavoro da un quartiere periferico al centro della città impiegavo più di 50 minuti a causa della mancanza di strade e dei numerosi cantieri. Nel frattempo, la rete stradale si è sviluppata così bene che ora ci metto solo 20 minuti.

Cantieri, polvere, rumore e caos sulle strade. Il tutto in vista della Coppa del Mondo. Ma quello che hanno realizzato qui in questo periodo è incredibile. Ora c'è una metropolitana, nuovi musei. L'intera infrastruttura è migliorata.

La sfida più grande degli ultimi anni è stata il blocco politico imposto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto. Non si poteva più volare verso questi Paesi e non li si poteva nemmeno sorvolare. Ogni viaggio è stato più lungo.

In risposta a questo blocco, durato quasi tre anni, il Qatar è diventato più autosufficiente. Prima dipendeva fortemente dalle importazioni di cibo. Le mucche sono state trasportate in aereo e le verdure vengono coltivate in serre refrigerate. Qualsiasi altro Paese sarebbe probabilmente crollato, ma qui i soldi ci sono. Tuttavia, trattandosi di una questione politica, non si dovrebbe parlare troppo di questo argomento in Qatar.

Da più di sei mesi a questa parte, a Doha si percepisce un grande eccitazione in vista del torneo. Ovunque sono appese bandiere, le facciate dei grattacieli sono coperta da gigantografie, dappertutto si vede il conto alla rovescia.

Contenuto esterno 30 days ahead of #FIFAWorldCup #Qatar2022.. Doha is decorated in preparation for receiving the World Cup guests. #QNA pic.twitter.com/yPfEpMkV92 — Qatar News Agency (@QNAEnglish) October 21, 2022

La Coppa del Mondo avrà un impatto immenso sulla vita quotidiana. Le scuole resteranno chiuse per quattro settimane, l'80% della forza lavoro resterà nei propri uffici e molte strade saranno chiuse dalle 11:00 del mattino. I viaggi d'affari saranno quasi impossibili durante il torneo, gli alberghi sono al completo. So di diversi espatriati che stanno lasciando il Paese per sfuggire al trambusto. Molte persone parlano sicuramente in modo negativo del torneo. Ma preferisco non farlo.

Il Qatar è un piccolo Paese e negli ultimi anni è riuscito a uscire dall'ombra degli Stati vicini. Con la gara di Formula 1 e altri eventi sportivi, l'emirato si sta anche preparando per il futuro, quando la manna del petrolio e del gas diminuirà. Il Qatar vuole costruire un'immagine positiva nel mondo e diventare una nazione moderna - questa è la mia interpretazione. Ma non voglio dipingere un quadro troppo roseo. Come ovunque, c'è sempre spazio per i miglioramenti. Ma la Coppa del Mondo ha reso le condizioni qui nel Paese più eque e molte cose sono cambiate in meglio.

Assisteremo a tutte le partite del gruppo della Svizzera. Siamo stati molto fortunati per i biglietti, probabilmente anche perché le partite della nazionale svizzera non sono quelle di più grande richiamo. Mia moglie è inglese, ma in questa Coppa del Mondo il mio cuore batte decisamente per la Svizzera.

Lavoro forzato, sfruttamento, morti inspiegabili Da quando il Qatar si è aggiudicato i Mondiali di calcio, le critiche non sono mancate. È vero che le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici migranti sono migliorate da quando la FIFA ha attribuito l'organizzazione del torneo all'emirato, ma la situazione resta difficile. Un mese prima del fischio d'inizio dei Mondiali, Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto in cui l'ONG chiede drastici miglioramenti al Qatar e alla FIFA. Secondo l'organizzazione, i problemi in materia di rispetto dei diritti umani sono ben lungi dall'essere risolti: leggi omofobe, restrizioni alla libertà di stampa e carenze nel diritto del lavoro. Nel Paese che si affaccia sul Golfo Persico vivono circa 3 milioni di persone, ma solo il 15% di loro ha la nazionalità qatariota. La maggior parte della popolazione è costituita da immigrati e immigrate per motivi di lavoro, che non hanno la cittadinanza. Il Paese ha uno dei tassi di stranieri più alti al mondo. End of insertion

