Gli allevamenti intensivi non dovrebbero essere vietati in Svizzera

L'iniziativa popolare che chiede di inserire nella Costituzione svizzera la tutela della dignità del bestiame e il divieto di allevamenti intensivi dovrebbe essere respinta alle urne, secondo la prima tendenza dell'istituto gfs.bern.

Il popolo svizzero non sembra intenzionato a riformare in profondità il settore agricolo nazionale. Dopo il "no" al divieto dei pesticidi di sintesi nel 2021, si appresta ora a respingere l'iniziativa che chiede di vietare gli allevamenti intensivi. Secondo la prima tendenza dell'istituto demoscopico gfs.bern, la proposta avanzata da associazioni antispeciste e animaliste non dovrebbe superare lo scoglio delle urne.

Il risultato confermerebbe quanto emerso durante l'ultimo sondaggio, che dava le persone contrarie all'iniziativa al 52%. La bocciatura di un'iniziativa popolare in votazione federale non è una sorpresa: storicamente, solo una su dieci viene accolta dal popolo.

Tutelare la dignità degli animali da reddito

L'iniziativa chiede che la tutela della dignità del bestiame e il divieto di allevamenti intensivi siano inseriti nella Costituzione svizzera. In particolare, prevede che fra 25 anni i requisiti relativi al benessere del bestiame e del pollame dovranno soddisfare almeno le direttive del marchio Bio Suisse del 2018. Tali requisiti si applicherebbero anche alle importazioni di animali e prodotti di origine animale.

L'iniziativa è stata lanciata da associazioni animalisteLink esterno, tra cui la Fondazione Franz Weber e Sentience Politics. Questa associazione svizzero-tedesca riunisce attivisti e attiviste antispecisti della società civile.

Durante la campagna, l'iniziativa contro l'allevamento intensivo è stata sostenuta da Greenpeace, Bio Suisse, l'Associazione dei piccoli agricoltori, la Società svizzera per la protezione degli animali, Pro natura e il Partito ecologista svizzero.

Il Governo e la maggioranza del Parlamento hanno invece invitato il popolo a respingerla. I partiti di destra e di centro non vogliono introdurre nuove restrizioni all'allevamento poiché sostengono che la legge sulla protezione degli animali è già una delle più severe al mondo. All'iniziativa si sono opposti anche il mondo economico, l'Unione svizzera dei contadini e quasi tutte le associazioni di agricoltori e agricoltrici.

Quanto è diffuso l'allevamento intensivo in Svizzera?

L'iniziativa definisce l'allevamento intensivo come "un allevamento industriale che mira a rendere la produzione di prodotti animali il più efficiente possibile, compromettendo sistematicamente il benessere degli animali". Secondo il Governo svizzero, l'allevamento intensivo così definito è già vietato dalla legislazione vigente.

In Svizzera, l'allevamento di galline in batteria è stato vietato nel 1996 e la legislazione attuale prevede dimensioni minime per gli spazi vitali accordati agli animali domestici, come pure al bestiame e al pollame. L'Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uovaLink esterno stabilisce un limite al numero di unità per ogni specie. Ad esempio, le aziende agricole non possono tenere più di 1'500 suini da ingrasso, 27'000 polli per la produzione di carne e 300 vitelli.

Tuttavia, il comitato d'iniziativa ha ritenuto che questi numeri fossero troppo alti per garantire il benessere degli animali. Le persone all'origine della proposta hanno denunciato anche gli effetti nocivi dell'allevamento intensivo sull'ambiente e sugli esseri umani: aumento della resistenza agli antibiotici, aumento del rischio di pandemie ed elevate emissioni di gas a effetto serra.

Come si colloca la Svizzera a livello internazionale?

In Svizzera, come altrove, la maggior parte delle piccole aziende agricole familiari ha lasciato il posto a grandi aziende specializzate. Il numero di aziende che allevano bestiame si è dimezzato in 30 anni, mentre il numero medio di animali per azienda è fortemente aumentato.

Questo cambiamento strutturale è però più lento rispetto ai Paesi vicini, dove le aziende agricole sono molto più grandi e crescono più rapidamente, secondo il centro di ricerca agricola svizzero Agroscope. Anche il numero di vacche da latte, bovini e suini per azienda è più alto in Germania, Francia e Italia. In Austria, è invece più basso.

La legislazione svizzera sulla protezione degli animali è particolarmente severa e si applica anche al bestiame. Si spinge molto più in là rispetto alle leggi in vigore nei paesi dell'Unione Europea, poiché non solo stabilisce dei requisiti per la costruzione e lo spazio disponibile, ma disciplina anche la formazione degli allevatori e delle allevatrici, l'alimentazione e le condizioni di trasporto.

La Svizzera si distingue anche per i suoi programmi di promozione del benessere degli animali introdotti negli anni Novanta. La Confederazione accorda un sussidio supplementare alle aziende agricole che hanno sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi o che lasciano uscire gli animali all'aperto a intervalli regolari. Oggi, questi programmi sono applicati in quasi tutti gli allevamenti di galline ovaiole e nella maggior parte degli allevamenti di bovini e suini.

