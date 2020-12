Le jour de l'ouverture du domaine skiable d'Airolo, en Suisse, le 12 décembre 2020. Le port du masque est obligatoire. Keystone / Alessandro Crinari

Mentre i paesi confinanti stanno imponendo misure restrittive alle loro stazioni sciistiche per combattere la pandemia di Covid-19, la Svizzera si distingue per averle lasciate aperte. L'economia delle regioni alpine dipende fortemente dall'attività degli impianti di risalita e dal turismo invernale.

17 dicembre 2020

Nelle ultime settimane le stazioni sciistiche svizzere hanno ricevuto una particolare attenzione da parte della stampa estera. Mentre tutti i paesi vicini hanno deciso di impedire, o almeno di dissuadere i loro cittadini dallo sciare durante il periodo natalizio, a causa della pandemia, il governo svizzero ha dato il via libera, a determinate condizioni.

La pressione esercitata dagli Stati confinanti non ha resistito alle proteste interne degli operatori del settore, dei rappresentanti dei cantoni alpini e della maggior parte dei parlamentari. In questo contesto senza precedenti, è chiaro che l'attività dei resort svizzeri desterà una particolare attenzione. Le polemiche sono già iniziate. A metà novembre a Zermatt e dieci giorni fa a Verbier, le immagini di sciatori accalcati, in spregio alle regole della distanza fisica, sono state aspramente criticate in Svizzera e dalla stampa europea.

Va detto che rinunciare a questa manna dal punto di vista economico è rischioso. In Svizzera, le regioni di montagna coprono quasi i due terzi del territorio nazionale e sono i principali centri di attività turistica. Nel 2018 e nel 2019, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), il 54% di tutti i pernottamenti in hotel è avvenuto nel Vallese, nei Grigioni e nella regione di Berna. Nelle regioni di montagna, un franco su cinque è generato direttamente o indirettamente dal turismo e il settore dà lavoro a una persona su quattro.

Per queste regioni, che ospitano le principali stazioni sciistiche del paese, l'inverno è un periodo cruciale. La metà dei pernottamenti in albergo nei Grigioni, in particolare a Davos, e più del 40% di quelli nel Vallese - ad esempio a Zermatt - sono stati registrati tra dicembre e marzo. "Il turismo invernale rappresenta circa l'1% del PIL svizzero, ma più del 10% per le regioni di montagna come il Vallese e i Grigioni", osserva il consulente specializzato Laurent Vanat, autore di un rapporto internazionale sul turismo della neve e della montagna. In totale, il turismo invernale genera circa 5 miliardi di franchi all'anno, ha dichiarato lo specialista a swissinfo.ch.

Gli impianti di risalita sono i polmoni delle stazioni sciistiche

Nonostante una leggera ma costante tendenza al ribasso negli ultimi anni, gli impianti di risalita e lo sci rimangono le principali forze trainanti delle località turistiche di montagna, generando un indotto economico diretto e indiretto a livello regionale, afferma la Federazione svizzera del turismo. "Si tratta anche delle infrastrutture che ci permettono di accogliere i maggiori volumi di turisti", sottolinea Laurent Vanat.

Nell'esercizio 2018-2019 (che comprende l'estate del 2019), il settore ha realizzato un fatturato complessivo di 1,5 miliardi di franchi, di cui tre quarti in inverno. Ha impiegato quasi 17'000 persone, riferisce la federazione nazionale del settore.

Le stazioni sciistiche svizzere hanno registrato poco più di 20 milioni di giorni di sci (primi passaggi per persona al giorno in inverno) - un dato in calo di quasi il 20% rispetto alla stagione precedente, attribuito alla fine anticipata della stagione a causa della pandemia e delle scarse nevicate. La media su 5 anni è di circa 23 milioni. Due terzi degli ospiti provenivano dalla Svizzera e quasi il 28% dall'Unione europea.

Gli sciatori nazionali costituiscono la maggior parte delle visite in quasi tutti i paesi. Solo due paesi al mondo sono un'eccezione: Andorra e l'Austria, dove gli ospiti stranieri rappresentano rispettivamente il 90% e i due terzi di tutte le visite, secondo il rapporto di Laurent Vanat.

Il turismo invernale è cruciale anche per le regioni di montagna vicine Il turismo invernale è la principale ricchezza di gran parte dei territori montani di Francia e Austria. Metà dell'economia della Savoia è direttamente o indirettamente legata agli sport invernali, secondo l'associazione Domaines skiables de France. Le stazioni sciistiche francesi generano più di un miliardo di euro di entrate annuali e rappresentano un mercato stimato a 10 miliardi di euro, ovvero tra il 5% e il 10% dell'economia turistica francese. Le aree sciistiche forniscono 18'000 posti di lavoro diretti e 120'000 indiretti ogni inverno. In Austria, nella stagione invernale 2018-2019 gli impianti di risalita hanno generato un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Il settore stima che gli appassionati di sport invernali abbiano generato un fatturato complessivo di oltre 11 miliardi di euro e un contributo al PIL austriaco di quasi 6 miliardi di euro. Quasi 126'000 posti di lavoro sono legati direttamente o indirettamente da questo settore. End of insertion

La Svizzera, uno dei principali protagonisti dell'industria sciistica mondiale

Le attività invernali rappresentano più di 33 miliardi di euro a livello europeo e 69 miliardi di euro a livello mondiale, secondo Laurent Vanat. Le Alpi sono di gran lunga il più grande mercato sciistico del pianeta, con oltre il 40% degli sciatori del mondo.

La media di 23 milioni di giornate di sci registrata in Svizzera è di gran lunga inferiore a quella degli Stati Uniti, della Francia e dell'Austria. Tuttavia, in relazione alla sua popolazione, la Svizzera è al secondo posto al mondo dopo l'Austria.

In tutto il mondo ci sono più di 2000 stazioni sciistiche con almeno 5 impianti di risalita. Gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia e l'Italia sono in testa alla classifica, con oltre 200 resort ciascuno. In numeri assoluti, l'Austria è al 5° posto (200) e la Svizzera al 6° posto con quasi 90 località. Tuttavia, con più di 2 stazioni per 1.000 chilometri quadrati, la Svizzera ha la più alta densità di stazioni dopo il Giappone e l'Austria.

Ci sono circa 50 stazioni in tutto il mondo che sono considerate importanti - vale a dire che hanno più di un milione di giorni di sci per stagione invernale. Di questi, l'80% è nelle Alpi. La maggior parte di queste grandi località si trova in Austria, seguita dalla Francia.

La Svizzera è al 4° posto con 6 stazioni importanti: Zermatt (Vallese) è la località svizzera più popolare, seguita da Arosa Lenzerheide (Grigioni), Adelboden-Lenk (Canton Berna), Davos-Klosters (Grigioni), Verbier (Vallese) e St. Moritz (Grigioni).

Anche se gli sport invernali in Svizzera sono molto più costosi rispetto ai paesi vicini (circa il 30% in più rispetto all'Austria e alla Francia nella scorsa stagione), i paesi vicini che limitano l'accesso alle loro località di villeggiatura temono in questa stagione il trasferimento degli sciatori in Svizzera. I governi francese e italiano hanno inoltre introdotto una quarantena obbligatoria al rientro per scoraggiare i loro cittadini dallo sciare sulle piste svizzere durante le vacanze.