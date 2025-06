La settimana in Svizzera

La nazionale svizzera non vinceva da otto partite internazionali. Giovedì hanno spezzato la maledizione con una vittoria per 4:1 in una partita di preparazione contro la Cechia.

Il più grande evento sportivo femminile d’Europa è alle porte: martedì si aprono ufficialmente le fan zone di Berna e Basilea per il Campionato europeo di calcio femminile “UEFA Women’s Euro 2025”. Da mercoledì si entra nel vivo con le prime partite: alle 18:00, Thun ospiterà l’incontro inaugurale tra Islanda e Finlandia, mentre alle 21:00 la Svizzera affronterà la Norvegia a Basilea. La finale è in programma per domenica 27 luglio.

Sempre mercoledì, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) presenterà il nuovo rapporto sullo stato di avanzamento dello studio “Sicurezza Svizzera 2025”. Nel documento pubblicato nel 2024, l’intelligence federale aveva già lanciato l’allarme: il contesto della politica di sicurezza nazionale si sta deteriorando progressivamente. Non ci si attende un miglioramento nel nuovo aggiornamento.

Infine, venerdì prenderà il via la 24esima edizione del Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFF). Nato nel 2000, il festival si è affermato come uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per gli appassionati del cinema fantastico, attirando ogni anno registi, attori e cinefili da tutto il mondo.