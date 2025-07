Elettricità: 21 minuti di interruzione per cliente finale nel 2024

Nel 2024 si è registrata una media di 21 minuti di interruzione di corrente per cliente finale. Pro capite ci sono stati 0,34 blackout. La durata dei malfunzionamenti è aumentata di tre minuti rispetto all'anno precedente.

(Keystone-ATS) Con questi dati, la Svizzera si conferma fra i Paesi in Europa con la più alta qualità di approvvigionamento, ha reso noto oggi tramite la sua newsletter la Commissione federale dell’energia (ElCom). La Confederazione si trova allo stesso livello di Danimarca, Germania e Lussemburgo.

Dei 21 minuti di interruzione della corrente elettrica registrati nel 2024, 11 erano pianificati e 10 non previsti. A livello di quantità, delle 0,34 interruzioni 0,16 erano pianificate e 0,18 non previste.

I blackout programmati sono serviti in particolare per la manutenzione delle infrastrutture. Gli eventi a sorpresa sono riconducibili a maltempo, problemi tecnici o ancora cause esterne come lavori in corso.

La ElCom calcola ogni anno la quantità e la durata delle interruzioni di corrente superiori ai tre minuti sulle reti dei 91 maggiori gestori. Tali società messe insieme rappresentano l’87% dell’elettricità distribuita in Svizzera.