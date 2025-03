Che cos’è un dazio? Una guida rapida

Giornalista multimediale per il beat Ginevra internazionale e a supporto del controllo della qualità editoriale nel dipartimento di inglese. Giornalista multimediale svizzero-cileno con due decenni di esperienza di reportage negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente, con incarichi occasionali in Sud America e Africa. Mi piacciono le inchieste e le storie di lunga durata, ma ho anche lavorato nelle breaking news e in tutti i formati intermedi.