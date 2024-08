Gaza: Abu Mazen annuncia che andrà nella Striscia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente dell’Autorità palestinese, Abu Mazen, ha annunciato in una sessione straordinaria del parlamento turco che si recherà a Gaza.

“Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli della leadership palestinese”, ha detto in un discorso ad Ankara applaudito dai parlamentari turchi.

“Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli leader palestinesi. Andrò. Anche se mi costerà la vita. La nostra vita non vale più di quella di un bambino”, ha detto Abu Mazen, leader di Fatah (organizzazione politica e paramilitare palestinese che fa parte dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina ed è al potere in Cisgiordania), che non può andare nella Striscia da otto anni, da quando dopo le elezioni del 2006 è sotto il controllo del movimento islamista Hamas.

Abu Mazen, che risiede a Ramallah, in Cisgiordania, è arrivato in Turchia ieri su invito delle autorità turche.