GB: gang asiatiche di pedofili, un rapporto denuncia ritardi

Keystone-SDA

Negligenze e gravi ritardi: è quanto un rapporto pubblicato oggi denuncia a carico delle autorità britanniche, in relazione agli abusi sessuali collettivi compiuti per anni attorno al 2000 nel nord dell'Inghilterra da parte di gang asiatiche di pedofili.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il documento, firmato da Louise Casey, funzionaria governativa esperta di questioni sociali e membro della Camera dei Lord, è destinato ad aggravare l’imbarazzo per il governo laburista di Keir Starmer: costretto già nei giorni scorsi ad annunciare – con l’ennesima inversione a U, annunciata in extremis quando era ormai chiaro che il rapporto odierno glielo avrebbe imposto – l’apertura di un’inchiesta indipendente nazionale a vasto raggio su questo fenomeno.

Dopo aver respinto per mesi le sollecitazioni avanzate al riguardo dalle opposizioni di destra, tanto dal partito conservatore di Kemi Badenoch quanto da Nigel Farage, leader di Reform UK, partito politico euroscettico, populista e sovranista. E contestato come strumentali le polemiche di Elon Musk, ex consigliere del presidente degli USA Donald Trump.

Il rapporto di Casey include dodici raccomandazioni che il gabinetto Starmer promette oggi in parlamento di attuare interamente, per bocca della ministra dell’interno, Yvette Cooper: a cominciare dall’impegno a far luce sui sospetti d’inadempienza da parte di qualunque struttura pubblica e da quello di consentire alla polizia la raccolta di dati anche sull’origine etnica dei colpevoli di pedofilia e abusi sessuali di gruppo su minorenni.