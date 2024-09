GE: diversi bimbi investiti da 80enne, conducente muore in ospedale

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Grave incidente della circolazione stamane a Thônex (GE). Un’automobilista di 80 anni ha perso il controllo del proprio veicolo investendo diversi bambini.

La conducente ha riportato lesioni serissime ed è decaduta qualche istante più tardi in ospedale, mentre sei persone sono rimaste ferite. Due bambini si trovano in pericolo di morte.

Verso le 10.15 la donna è entrata per errore nel centro sportivo Sous-Moulin mentre cercava di accedere a un parcheggio Park & Ride (P+R). L’80enne che viaggiava ad una velocità molto elevata ha poi terminato la propria corsa contro un muro, ha spiegato la procura ginevrina esprimendosi sul luogo dell’incidente davanti alla stampa.

Lo stesso Ministero pubblico cantonale – confermando quanto riportato della RTS – ha dichiarato in serata che la conducente è morta in nosocomio qualche ora dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

I bambini stavano partecipando a una lezione di pallacanestro ed erano usciti dalla palestra per bere. Quattro di loro sono rimasti feriti, due, di cinque anni, in modo molto grave e due in modo più lieve. Anche un adulto, che in quel momento stava accompagnando i bambini, ha riportato ferite giudicate più leggere.

Due pattuglie di polizia sono arrivate rapidamente sul posto e hanno prestato il primo soccorso ai feriti. Tutti sono stati portati all’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG). In totale sono intervenuti otto veicoli della polizia, nove ambulanze, un elicottero della Rega e sei mezzi dei vigili del fuoco. È stata aperta un’inchiesta.