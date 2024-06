Germania: sale a 4 il bilancio delle vittime delle alluvioni

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) È salito a quattro il bilancio delle vittime delle alluvioni che stanno colpendo dal weekend la Germania del Sud. Due corpi senza vita, di una donna e di un uomo, sono stati trovati nella cantina di una casa di Schorndorf, a est di Stoccarda, nel Baden-Württemberg.

Precedentemente era stata trovata una donna di 43 anni, sempre in una cantina, questa volta a Schrobenhausen, in Baviera, mentre un vigile del fuoco aveva perso la vita ieri durante un’operazione di salvataggio nello stesso Land, nel centro di Pfaffenhofen am Ilm.

Nelle due regioni colpite tante scuole e asili infantili sono rimasti chiusi a causa dell’emergenza. E anche la circolazione è andata in tilt, con l’annullamento di molti treni, soprattutto per le tratte che vanno da Stoccarda, Würzburg e Norimberga verso Monaco di Baviera. A Deggendorf, nella Bassa Baviera a circa 70 km da Ratisbona, i soccorritori hanno evacuato una nave di 140 passeggeri.