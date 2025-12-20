La settimana in Svizzera

Avete prenotato una vacanza sciistica in Svizzera questo inverno? Siete rimasti scioccati dal prezzo? Uno studio su 14 località elvetiche ha rilevato che una settimana di vacanza per una famiglia di quattro persone costa circa il 6% in più rispetto all’anno scorso .

“I costi oltraggiosi di una settimana di vacanza sciistica in famiglia”, ha tuonato martedì il Blick. “Lo sci è considerato uno sport nazionale in Svizzera. Ma per godersi l’oro bianco bisogna mettere mano al portafoglio. Sci e snowboard stanno diventando attività di lusso?”, si è chiesto il quotidiano.

Un’analisi della banca Cler e dell’istituto BAK Economics ha evidenziato che il costo medio di sette giorni sugli sci nella terza settimana di febbraio è aumentato del 6%. Gli skipass sono saliti di circa il 10%.

Tuttavia, ci sono grandi differenze regionali. Per famiglie, coppie e studenti, le località più economiche sono Airolo, Andermatt-Sedrun ed Engelberg-Titlis. Al contrario, si spende di più per skipass, scuola di sci e noleggio attrezzatura a Zermatt, St Moritz e Flims-Laax-Falera.

Per una coppia, uno skipass di otto giorni a Zermatt costa circa 1’200 franchi. Le famiglie pagano 1’500 franchi a Zermatt e fino a 1’524 franchi a Flims-Laax-Falera. Prezzi inferiori a 1’000 franchi si trovano ad Airolo. Il Blick ha fatto i conti e ha calcolato che una settimana a Zermatt a metà febbraio costerebbe a una famiglia di quattro persone 11’787 franchi.

“Di norma, prenotare in anticipo comporta prezzi più bassi”, hanno spiegato gli autori dello studio. Questo vale anche per l’alloggio. Inoltre, vengono sempre più offerti skipass di rete validi per un’intera stagione in diverse località sciistiche. “Questi convengono a chi trascorre più giorni sulle piste oltre alla settimana di vacanza.”