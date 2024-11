GR: Brienz (GR) è di nuovo un paese fantasma

Keystone-SDA

I 91 abitanti di Brienz (GR), paese minacciato da una frana di 1,2 milioni di metri cubi di rocce, hanno lasciato le loro case. L'ispezione delle autorità si è appena conclusa. Come sperato, non c'è stata resistenza.

(Keystone-ATS) Una dozzina di vigili del fuoco e due poliziotti hanno accompagnato le autorità comunali e i funzionari dell’Ufficio cantonale del militare e della protezione civile per un ultimo sopralluogo del paese di Brienz (GR), dove dalle 13:00 vige il divieto assoluto di accesso.

Camminare in un paese senza vita

“In quest’ora, nella quale abbiamo perlustrato tutto il paese, abbiamo sentito più volte il rumore delle rocce che si staccavano dal pendio”, ha dichiarato il sindaco del Comune di Albula/Alvra, Daniel Albertin, a Keystone-ATS, ribadendo che la decisione di evacuare il paese è stata giusta. “Quando si cammina attraverso un paese vuoto, dove tutte le persiane sono chiuse, non si vede nessun abitante, è una sensazione particolare”, ha continuato a raccontare Albertin davanti al checkpoint allestito nelle vicinanze delle rovine del castello di Belfort.

La novantina di sfollati nel giro di cinque giorni, da quanto è stata annunciata l’evacuazione del paese, ha trovato una sistemazione per i prossimi mesi. Nessuno dovrà dunque pernottare temporaneamente in albergo. L’Hotel Albula&Julier aveva messo a disposizione delle camere, se necessario.

Divieti e multe

L’ispezione è iniziata alle 13:00, dopo aver aspettato che anche gli ultimi abitanti lasciassero il paese. “Le persone si sono preparate molto bene in vista dell’evacuazione”, ha detto Pascal Porchet, capo dell’Ufficio del militare e della protezione civile, a Keystone-ATS. “Abbiamo diviso il paese in settori. I vigili del fuoco hanno bussato a tutte le porte e hanno controllato dalle finestre che non venisse dimenticato nulla.”

L’area attorno al paese viene sorvegliata elettronicamente. Tutte le strade che portano alla frazione del Comune di Albula/Alvra sono state sbarrate con dei blocchi di cemento e non possono essere utilizzate né a piedi né in bicicletta. Chi non si atterrà a queste indicazioni, rischia una multa fino a 5000 franchi. Inoltre non si potrà sostare sulla Landwasserstrasse che collega Tiefencastel e Surava e nella curva Stiert Grond fra Tiefencastel e Vazerol. Su tutta l’area è anche stato rilasciato un divieto di sorvolo.

Un’unica luce accesa

Per far sì che gli abitanti possano ritornare nelle loro case, a detta del sindaco la situazione dovrà cambiare in modo importante. Le precipitazioni previste per i prossimi giorni potrebbero però far aumentare il movimento delle rocce e dei detriti, che si trovano sul pendio sopra Brienz. Negli ultimi giorni il materiale si muoveva di 20 centimetri al giorno verso valle. “Monitoriamo la situazione in modo permanente”, ha detto Pascal Porchet. “Lo scenario di un ritorno della popolazione nelle loro abitazioni nella primavera del 2025 è piuttosto realistica.”

In questo lasso di tempo Brienz rimarrà un paese abbandonato. Da stasera l’unica luce che rimarrà accesa sarà quella della chiesa di San Callisto. All’interno della campana nel 1912 è stata incisa la seguente scritta in latino: “San Callisto, con la tua mano potente frena le rocce scivolose e proteggi, o santo patrono, questo luogo.” Un augurio, che pure stavolta, come nel giugno del 2023, il paese venga risparmiato dalla frana.