GR: coppia anziani cade per 200 metri con auto lungo un pendio

Keystone-SDA

Un conducente di 77 ani e la moglie di 73 anni hanno riportato ferite di rispettivamente grave e media entità ieri pomeriggio a Peist (GR): dopo una manovra di sorpasso malriuscita la loro vettura è uscita di strada e caduta per circa 200 metri lungo un pendio.

(Keystone-ATS) L’automobilista, che circolava in direzione di Arosa, ha tentato di superare un mezzo pesante, ma a causa del traffico in contromano ha dovuto interrompere bruscamente la manovra, spiega la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi.

Il veicolo della coppia e uno che stava sopraggiungendo in direzione opposta si sono urtati lateralmente; il 77enne ha quindi perso il controllo della sua automobile ed è uscito di strada.

Persone presenti sul luogo dell’incidente hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri di Arosa hanno poi liberato i due anziani, che sono quindi stati trasportati con un elicottero della Rega ciascuno all’ospedale cantonale di Coira.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora prima di essere riaperta al traffico.