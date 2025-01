Gruppo OBI rileva tutte le filiali OBI gestite oggi da Migros

Keystone-SDA

Il gruppo tedesco OBI rileverà tutte le filiali OBI in Svizzera attualmente gestite da Migros nell'ambito di un sistema di franchising: le trattative di vendita si sono concluse con successo, ha indicato oggi la cooperativa elvetica.

(Keystone-ATS) Tutti i dipendenti e gli apprendisti manterranno il loro posto di lavoro.

La società germanica prenderà il controllo anche della filiale Obi di Agno (TI) attualmente in costruzione, come pure delle due sedi Do it + Garden di Carouge (GE) e Nyon (VD). La transazione avrà effetto al primo aprile per i punti vendita OBI (2 maggio per quello di Agno) e il primo luglio per i Do it + Garden.

“La garanzia e l’assistenza per i prodotti acquistati dai clienti nelle filiali OBI e nelle due filiali Do it + Garden sono coperte e fornite dal gruppo OBI: la cessione non comporterà quindi alcun cambiamento per la clientela”, assicura Migros. La vendita rientra nella scelta del gruppo Migros di concentrarsi sulle sue attività di base, come annunciato all’inizio di febbraio 2024. I processi di cessione dei negozi specializzati Micasa e di altri Do it + Garden sono in corso.

“La nostra visione è quella di diventare il primo punto di contatto per i clienti nel settore Home & Garden in tutta Europa e la Svizzera si adatta perfettamente alla nostra concezione del futuro”, afferma Sebastian Gundel, Ceo di OBI, citato in un comunicato. “Poiché il nostro partner di lunga data Migros si sta concentrando sul suo core business questo investimento è strategicamente molto importante per noi. Siamo lieti di poter ampliare l’esperienza completa che offriamo alla nostra clientela in Svizzera – in negozio e online – e di poterla proporre direttamente”.

“Desidero ringraziare Migros per la collaborazione partenariale degli ultimi 25 anni, che è stata caratterizzata dal rispetto reciproco e dal successo: mi fa piacere poter continuare questa collaborazione anche in futuro, in forma diversa”, conclude il manager.