Guardian: ‘messaggi e incontri tra Copperfield ed Epstein’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’illusionista David Copperfield, su cui il quotidiano Guardian ha puntato i riflettori riprendendo le accuse di 16 donne che affermano di esser state aggredite sessualmente, avrebbe avuto frequenti contatti con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Il celebre ‘mago’ avrebbe lasciato messaggi telefonici per Epstein 16 volte nell’arco di pochi mesi, ha scoperto il giornale: le note includono brevi frasi come “è importante” o “ho chiamato per salutarti”. In uno si dice: “E’ un jackpot”, senza ulteriori spiegazioni.

I legali di Copperfield hanno negato che l’illusionista abbia lasciato “multipli messaggi” per il finanziere che si è ucciso in carcere nel 2019. “In ogni caso si sarebbe trattato di messaggi dell’ufficio del nostro cliente in risposta a una richiesta di Epstein per biglietti a un suo show”.

Copperfield ha anche respinto le accuse delle donne. I suoi legali hanno detto al Guardian che era completamente all’oscuro dei crimini sessuali commessi da Epstein: “Come il resto del mondo ne ha avuto notizia dai giornali”.

I messaggi telefonici non sarebbero stati gli unici contratti tra finanziere e mago. Copperfield, afferma il Guardian, avrebbe incontrato Epstein almeno tre volte. Due vittime di Epstein hanno detto al Guardian di essere state presenti a questi incontri, una volta a casa del finanziere nel 2024 e l’altra lo stesso anno al “magazzino” del mago a Las Vegas.