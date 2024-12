I contadini vogliono essere ascoltati a Berna

Un migliaio di agricoltori hanno manifestato oggi a Berna per far sentire la propria voce ai politici e all'amministrazione, secondo un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. Hanno chiesto meno burocrazia, maggiore certezza nella pianificazione e prezzi equi.

(Keystone-ATS) La manifestazione si è svolta davanti alla sede dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) a Liebefeld, alla periferia di Berna. Nel suo appello ai manifestanti, il gruppo Dialog Bauern Schweiz aveva invitato i partecipanti a non venire con trattori, ma a munirsi di campanacci. I manifestanti hanno anche sventolato striscioni, cartelli e bandiere dei loro cantoni, per mostrare la portata nazionale del loro movimento.

Nella lettera di protesta, gli organizzatori della manifestazione sottolineano che il 2024 non è stato un anno facile per le famiglie di agricoltori in Svizzera. È stato caratterizzato da una difficile situazione di mercato, da condizioni quadro incerte e da grandi difficoltà di crescita dovute al clima.

A loro avviso, solo la richiesta di un maggiore riconoscimento del loro lavoro e dei loro prodotti è stata soddisfatta dalle decisioni prese nelle votazioni degli ultimi anni. Niente invece è cambiato per la riduzione degli oneri amministrativi.

Le autorità federali non hanno nemmeno ascoltato la richiesta di una maggiore stabilità e sicurezza di pianificazione per le famiglie di contadini e di un prezzo “giusto e adeguato” per i loro prodotti e il loro lavoro.