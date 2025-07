Assistito o meno, il suicidio tra le persone anziane è in aumento in Svizzera

La proporzione di suicidi tra le persone di 85 anni e oltre è quadruplicata in 25 anni. Keystone / Christian Beutler

Il tasso di suicidi tra le persone anziane in Svizzera ha raggiunto livelli record. Secondo un’analisi condotta dalla RTS, il fenomeno è in crescita, in gran parte a causa del ricorso al suicidio assistito. Eppure, il tema resta ancora un tabù. Un’inchiesta e una testimonianza diretta cercano di fare luce.

Salomé Laurent, RTS

“Per me, il suicidio è sempre stato una possibilità”. Fin dalla giovinezza, Anne ha considerato la morte volontaria come un modo per trovare pace con sé stessa. Oggi ha 67 anni, è membro dell’associazione Exit e si riserva il diritto di ricorrere all’aiuto al suicidio in caso di malattia grave. Ne parla con i suoi cari e ha accettato di condividere il suo punto di vista con la Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, pur riconoscendo che l’argomento genera spesso un certo “disagio” nelle conversazioni.

Nel 2023, le persone anziane si sono tolte la vita otto volte più rispetto al resto della popolazione. Un dato che colpisce, soprattutto considerando quanto poco se ne discute. E la tendenza è in crescita: negli ultimi 25 anni, la percentuale di persone oltre gli 85 anni che si sono suicidate è quadruplicata, mentre è raddoppiata tra i 65 e gli 84 anni. Un’evoluzione significativa, in netto contrasto con i dati relativi ai più giovani, per i quali il tasso di suicidi è diminuito di circa il 30% in due decenni.

Un’analisi più approfondita rivela che l’aumento tra le persone anziane è dovuto soprattutto al suicidio assistito. In Svizzera, questa pratica è legale dal 1942, a condizione che non risponda a un “movente egoistico”, ed è gestita da associazioni che stabiliscono criteri propri. Negli ultimi 25 anni, il suicidio assistito ha conosciuto una crescita esponenziale.

I dati del 2023 parlano chiaro: più si avanza con l’età, maggiore è la quota di suicidi assistiti. Tra le persone di età compresa tra 65 e 84 anni, il tasso è otto volte superiore rispetto alla popolazione più giovane. L’80% dei suicidi in questa fascia d’età è stato assistito, percentuale che supera il 90% tra gli over 85.

Un confine sottile tra due realtà

Nel mondo medico, non c’è consenso sull’opportunità di associare i dati dei suicidi assistiti e non assistiti. Secondo Pierre Vandel, medico responsabile dell’équipe mobile per la terza età presso il Servizio universitario di psichiatria dell’età avanzata (SUPAA) del Centro ospedaliero universitario del Canton Vaud (CHUV), “è possibile scegliere il suicidio assistito senza avere pensieri suicidi”. Tuttavia, alcuni suoi colleghi non fanno distinzione tra le due modalità.

Dal canto loro, le associazioni che offrono assistenza al suicidio contestano l’accorpamento dei dati relativi ai suicidi assistiti e non assistiti. “I suicidi consapevoli sono diversi dagli altri (…) Non bisogna confondere un suicidio patologico, frutto di una situazione disperata, con un suicidio assistito”, afferma Jean-Jacques Bise, co-presidente di Exit Svizzera romanda dal 2018.

Tuttavia, i dati raccolti mostrano che la linea di demarcazione tra morte per suicidio assistito e non assistito è tutt’altro che netta. Tra le persone molto anziane, dove il tasso è più elevato, le curve statistiche dei due tipi di suicidio si incrociano, suggerendo un possibile spostamento dai suicidi non assistiti verso quelli assistiti, in particolare a partire dagli anni 2010.

Per Anne, porre fine alla propria vita – indipendentemente dal metodo – “è più o meno la stessa cosa. Si tratta di una decisione importante e difficile da prendere. Scegliere di non vivere più non è semplice, e non lo è in nessun momento della vita”, afferma. “Non sono sicura che far parte di Exit renda questa decisione più facile”.

Dal 1982, Exit accompagna i propri membri nel fine vita. Inizialmente riservata ai malati incurabili, dal 2014 l’associazione ha esteso i propri servizi anche a persone affette da polipatologie invalidanti, pur in assenza di un pericolo vitale immediato. Per poter accedere all’assistenza al suicidio, è necessario disporre della piena capacità di discernimento e presentare una documentazione medica completa.

“Non aiutiamo persone semplicemente stanche di vivere”, precisa Jean-Jacques Bise. Ma è possibile rivolgersi a Exit in caso di depressione? “In Svizzera, una persona con una malattia psichica può essere aiutata, ma se desidera morire, deve essere per la malattia, non per la depressione”, risponde Bise. Alla domanda se la depressione sia una patologia, il co-presidente preferisce non rispondere.

Eppure, secondo Pierre Vandel del CHUV, la depressione è una delle due principali cause di suicidio non assistito tra le persone anziane, insieme all’isolamento sociale.

“È l’ultima libertà”

Jean-Jacques Bise spiega il ricorso al suicidio assistito da parte delle persone anziane con il progressivo declino della salute, l’accumulo di patologie, ma anche con un fattore generazionale.

Secondo lui, le persone molto anziane appartengono a una generazione che ha lottato per l’autodeterminazione. “Anch’io ho militato per il diritto all’aborto, per maggiori diritti”, racconta. Poi incrocia le mani, si raddrizza e afferma con convinzione: “L’articolo 10 della nostra Costituzione garantisce la libertà personale. È un diritto scegliere come morire. È l’ultima libertà”.

La parola “libertà” ritorna anche nella voce di Anne. “Suicidio, libertà”: sono due termini che associa senza esitazione.

Differenze di genere marcate

Un altro dato significativo riguarda le forti disparità tra uomini e donne. Negli ultimi 25 anni, l’aumento del tasso di suicidi è stato in gran parte alimentato dal ricorso al suicidio assistito da parte delle donne, che in passato raramente sceglievano di togliersi la vita. A partire dagli anni 2010, il fenomeno ha registrato un’impennata: da allora, le donne mettono fine alla propria vita quasi esclusivamente attraverso il suicidio assistito.

Gli uomini, invece, continuano a ricorrere più frequentemente a metodi non assistiti, senza l’intervento di un’associazione.

“Gli uomini esprimono meno le proprie emozioni rispetto alle donne, ed è per questo che è più difficile individuare pensieri suicidi”, spiega lo psichiatra Pierre Vandel. Secondo lui, la scarsa rilevazione di questi segnali rende impossibile offrire aiuto, il che spiegherebbe la maggiore tendenza degli uomini a ricorrere al suicidio non assistito.

“Anche lo stato civile gioca un ruolo importante”, aggiunge. “ « Per un uomo, essere solo – perché separato, divorziato o vedovo – rappresenta un fattore di rischio. Il matrimonio protegge gli uomini”.

Ma perché le donne, a partire dagli anni 2010, ricorrono sempre più spesso e in modo predominante al suicidio assistito? “Perché sopravvivono ai loro mariti, si ritrovano sole, spesso con polipatologie, e desiderano scegliere come concludere la propria vita”, osserva il co-presidente di Exit Svizzera romanda, associazione che annovera il 65% di donne. “Ho tenuto una conferenza in Vallese l’altro giorno e in sala c’erano quasi solo donne. Si ha l’impressione che il fine vita sia una questione che riguarda soprattutto loro”.

Suicidio assistito e demenza

Il suicidio tra le persone anziane anziani resta un tema tabù e il fenomeno non è destinato a diminuire. Di fronte all’invecchiamento della popolazione e all’aumento dei casi di demenza, Exit propone di andare oltre, introducendo direttive anticipate per i e le pazienti con diagnosi di demenza.

Una proposta che promette di suscitare forti dibattiti: in assenza di capacità di discernimento e della possibilità di assumere autonomamente la sostanza letale, sarebbe necessario somministrarla tramite iniezione. Questa pratica rientrerebbe nell’ambito dell’eutanasia, vietata dall’articolo 114 del Codice penale svizzero. “Bisognerebbe cambiare la legge”, sostiene Jean-Jacques Bise.

“Mi è capitato di andare in una casa di riposo per aiutare una persona – prosegue Bise. Tre settimane dopo, sono tornato per l’appuntamento per il suicidio assistito, ma non era più possibile: non aveva più la capacità di discernimento”.

Il professor Pierre Vandel ha spesso visto persone chiedere il suicidio assistito per paura di perdere questa capacità. Parla di una “pressione” a decidere in fretta: “Ho visto persone lucide dire: Ora ho la capacità di discernimento, devo farlo”, racconta.

Per Anne, la questione è chiara: “Mia madre ha sofferto di Alzheimer per moltissimo tempo”, confida. “Ho davvero la sensazione che i primi segnali evidenti di una diagnosi di Alzheimer mi spingerebbero a rivolgermi a Exit, per essere aiutata a lasciare questo mondo con serenità. Ma poi, non si è mai sicuri della propria forza in quei momenti. Prima ero certa che sarebbe stato semplice, ma col passare del tempo, spero solo di avere il coraggio. (…) L’irreversibilità dell’atto può improvvisamente frenare l’impulso della decisione. Forse più di quanto accadeva quando avevo 23 anni e un desiderio di morire molto forte, radicato nel corpo”.

Traduzione con il supporto dell’IA/mar