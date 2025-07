“Le promesse eccessive delle tecnologie di rimozione del CO2 indeboliscono gli sforzi di decarbonizzazione”

Rappresentare in maniera errata il potenziale delle tecnologie innovative di rimozione dell’anidride carbonica (CO 2 ), come la cattura diretta dall'aria (DAC), non significa solo sprecare gli investimenti. Rischia anche di compromettere gli sforzi globali per la riduzione delle emissioni, afferma il climatologo James Kerry.

Tutti gli indicatori del cambiamento climatico causato dall’essere umano, comprese le concentrazioni di gas serra e le temperature globali da record, continuano ad aumentareCollegamento esterno. Al contempo, la quantità di anidride carbonica (CO 2 ) che possiamo ancora emettere per mantenere il riscaldamento entro gli 1,5°C si sta riducendo a un ritmo allarmante.

Anche se non siamo sulla buona strada per risolvere questo problema, la via che ci permetterebbe di estinguerlo al 90% è davanti a noi, se decidessimo di seguirla. Ad esempio, i Paesi del G20, responsabili dell’87% di tutte le emissioni di CO 2 legate all’energia, potrebbero produrre energia rinnovabile sufficienteCollegamento esterno per tutto il mondo entro il 2050.

Nelle tabelle di marcia per raggiungere un bilancio netto delle emissioni pari a zero, ovvero non emettere più gas serra di quanti ne rimuoviamo, le tecnologie di rimozione del CO 2 hanno un ruolo importante. Ciò include tener conto delle emissioni cumulate (l’inquinamento che continua a riscaldare il pianeta) e delle cosiddette emissioni difficili da eliminare.

In realtà, molte emissioni che si suppone siano difficilmente evitabili sono in realtà costose da evitare. Ad esempio, quasi tutti i processi dell’industria pesante che necessitano di alte temperature potrebbero essere realizzati con l’elettricità. Attualmente, però, è più conveniente produrre calore bruciando combustibili fossili.

Questo problema è stato evidenziato in un recente articolo di opinione di Cyril Brunner pubblicato su Swissinfo: “in molti settori oggi paghiamo poco o nulla quando emettiamo CO 2 “.

Finché si ignorerà il costo reale delle emissioni di CO 2 molte industrie continueranno a sostenere che le loro emissioni sono “difficili da ridurre”.

Una decarbonizzazione di successo richiede sia il bastone che la carota, tra cui investimenti rapidi nell’efficienza, energie rinnovabili e stoccaggio, reti intelligenti ed elettrificazione di tutto ciò che è possibile elettrificare. Il tutto unito a un prezzo del carbonio basato non sui mercati dell’energia, ma sul suo reale costo sociale e planetario: i danni che causa alla salute, agli ecosistemi, ai sistemi alimentari e alle generazioni future.

Sulla base degli attuali sforzi di decarbonizzazione, Cyril Brunner ha ragione ad affermare che “la quantità di CO 2 che dovremo rimuovere è impressionante”. Tuttavia, sbaglia a suggerire che le tecnologie di rimozione del carbonio come la cattura diretta dall’aria (DAC), che filtra il CO 2 dall’atmosfera, possano soddisfare tale bisogno.

Ad oggi, l’industria DAC ha sequestrato circa 10’000 tonnellate di CO 2 , il che equivale alle emissioni prodotte nel mondo in circa nove secondi, meno tempo di quello necessario per leggere questa frase. Per raggiungere livelli di rimozione rilevanti per il clima, l’industria dovrebbe crescere, nel giro di pochi decenni, di un ordine di grandezza che non ha precedenti nella storia industriale.

“Sebbene le società DAC non siano sufficientemente efficaci nell’aspirare l’anidride carbonica, lo sono molto più nel catturare gli investimenti.”

La tecnologia DAC deve inoltre affrontare alcuni ostacoli fondamentali che non potranno essere risolti semplicemente procedendo a tentativi. Nell’atmosfera, il CO 2 rappresenta ancora una frazione molto piccola, il che significa che vanno trattate grandi quantità di aria. Questo processo consuma molta energia, che non deve provenire da combustibili fossili, se si vuole che tale approccio abbia senso dal punto di vista climatico.

Inoltre, la DAC da sola non rimuove il CO 2 ; il gas catturato deve essere compresso, trasportato e immesso nel sottosuolo. Anche questa seconda fase si è rivelata finora insoddisfacenteCollegamento esterno e irta di rischi, che vanno dalle potenziali perdite a possibili attività sismicheCollegamento esterno, compresi i terremoti.

Contrariamente a quanto affermato, il problema non è il finanziamento. Sebbene le società DAC non siano sufficientemente efficaci nell’aspirare l’anidride carbonica, lo sono molto più nel catturare gli investimentiCollegamento esterno.

La società DAC Climeworks, con sede in Svizzera, ne è un buon esempio. Ha ottenuto circa 800 milioni di dollari di finanziamenti dall’inizio delle sue attività 16 anni fa e non è nemmeno riuscita a filtrare una quantità sufficiente di CO2 per compensare le sue emissioni operative annualiCollegamento esterno.

I dibattiti sulla quantità di finanziamenti destinati alla rimozione del carbonio non colgono però il punto essenziale: le promesse eccessive delle tecnologie come la DAC comportano rischi reali perché indeboliscono gli sforzi di decarbonizzazione attuali e conducono a piani irrealistici per raggiungere la neutralità climatica.

La vendita anticipata di crediti di carbonio è un modo in cui queste aziende creano false aspettative, che possono compromettere una vera azione per il clima, offrendo a chi li acquista una copertura per continuare a generare emissioni in modo illimitato. Microsoft, SAP, Morgan Stanley e Tik Tok, ad esempio, hanno acquistato crediti DAC mentre le loro emissioni, che non sono realmente difficili da evitare, continuano ad aumentare.

Forse ancora più perniciosi sono i legami tra l’industria dei combustibili fossili, i petrostati e le aziende di rimozione del carbonio, in particolare nel settore DAC. L’amministratore delegato di Occidental Petroleum ha descritto la DAC come “una licenza per la nostra industria di continuare a operare per i prossimi 60, 70, 80 anni”.

Occidental ha acquisito la società statunitense Carbon Engineering nel 2023, continuando a espandere le proprie attività nel settore del petrolio e del gas e a fare lobby contro normative più severe in materia di clima. Data l’incapacità della DAC di espandersi in modo significativo, tali acquisizioni potrebbero essere una probabile strategia di uscita per altre società, tra cui Climeworks.

“L’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel modo più rapido e completo possibile è la nostra unica vera speranza di contrastare per davvero la crisi climatica.”

La deterrenza della mitigazione si riferisce alla preoccupazione che l’integrazione di nuovi metodi di rimozione del CO 2 nella politica climatica e nella pianificazione industriale possa compromettere o ritardare gli sforzi di decarbonizzazione. Sebbene sia difficile dimostrarlo, esistono certamente dei segnali chiari e attualiCollegamento esterno, e molti attori, dai Paesi alle amministrazioni comunaliCollegamento esterno, stanno già basando i loro obiettivi di zero emissioni nette su significative rimozioni di anidride carbonica che forse non si avvereranno mai.

Obiettivi distinti per la riduzione delle emissioni e per la rimozione di CO 2 Collegamento esterno possono ridurre il rischio di deterrenza della mitigazione, ma non affrontano il rischio che tecnologie sopravvalutate possano distorcere le priorità e portare a catastrofici errori politici.

La DAC è un approccio il cui entusiasmo sta iniziando a scontrarsi con la realtà. Tutte le valutazioni obiettive dimostrano che non si tratta di una soluzione climatica seria e scalabile, e forse, sotto sotto, Climeworks sta giungendo alla stessa conclusione.

L’anno scorso, l’azienda ha iniziato a diversificare il suo portafoglio includendo altre tecniche di rimozione del carbonio, come il biochar [carbone vegetale] e l’enhanced rock weathering [accelerazione del naturale processo di degradazione chimica dei silicati], molto probabilmente perché la DAC non sta dando i risultati sperati.

Nel frattempo, stiamo bruciando i resti del nostro bilancio globale del carbonio e ci stiamo avvicinando a dei punti di svolta climatici che potrebbero essere irreversibili, anche se alla fine dovessero emergere tecnologie significative e sicure per la rimozione del carbonio.

Il fatto di aver raggiunto questo stadio dovrebbe spingerci a decarbonizzare con molta più urgenza di quanto stiamo facendo, perché l’evidenza è chiara: l’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel modo più rapido e completo possibile è la nostra unica vera speranza di contrastare per davvero la crisi climatica.

