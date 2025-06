Iran: Pezeshkian, pronti ad azioni più dure se Israele va avanti

L'Iran è pronto a intensificare l'escalation della sua risposta agli attacchi d'Israele, in forme "molto più dure", se l'azione israeliana andrà avanti e Washington non sarà in grado di trattenere il governo di Benyamin Netanyahu.

(Keystone-ATS) Lo ha affermato oggi il presidente Masoud Pezeshkian, in dichiarazioni citate dai media ufficiali di Teheran e riprese anche da siti dell’opposizione iraniana all’estero.

“Se gli USA non freneranno il regime sionista – ha detto Pezeshkian – l’Iran sarà costretto a ricorrere a risposte più dolorose. Se l’aggressione continua, gli aggressori devono attendersi colpi molto più duri”.

Intanto, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters sul suo sito, l’Iran ha chiesto a Qatar, Arabia Saudita e Oman di fare pressione sul presidente degli USA Donald Trump affinché usi la sua influenza su Israele per far accettare un cessate il fuoco con Teheran, in cambio della flessibilità dell’Iran nei negoziati sul nucleare.

In precedenza il quotidiano statunitense The Wall Street Journal, citando funzionari mediorientali ed europei, aveva indicato che l’Iran ha segnalato la sua volontà di voler porre fine alle ostilità e riprendere i colloqui sul nucleare inviando messaggi a Israele e agli Stati Uniti tramite intermediari arabi.

Teheran ha segnalato agli intermediari che sarebbe disponibile a tornare al tavolo delle trattative a condizione che gli Stati Uniti non prendano parte agli attacchi di Israele, scrive il giornale.

L’Iran ha anche trasmesso messaggi a Israele affermando che è nell’interesse di entrambe le parti contenere la violenza.

Dal canto suo, il premier britannico Keir Starmer ha detto a margine del vertice del G7 a Kananaskis (Alberta, Canada occidentale) di vedere un consenso nel Gruppo dei sette (di cui fanno parte Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Giappone e Stati Uniti) per la deescalation tra Israele e Iran.

Israele compie raid a Teheran

Israele oggi ha ripreso gli attacchi su Teheran principalmente nelle zone orientali e occidentali della capitale, dove anche adesso vengono avvertite forti esplosioni.

Tra le zone interessate vi sono il grande centro commerciale Iranmal e i dintorni del quartiere olimpico.

Nel frattempo, molti abitanti del distretto 3 di Teheran si stanno preparando a lasciare la città, dopo che l’esercito dello Stato ebraico ha emesso un avviso di evacuazione dell’area.