Israele: distrutte decine migliaia di aiuti per Gaza scaduti, media

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane al valico di Kerem Shalom.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica la radiotelevisione pubblica israeliana Kan citando fonti militari.

Secondo le fonti, la quantità di forniture distrutte è stimata in oltre mille camion. “Abbiamo seppellito tutto e ne abbiamo persino bruciato alcune”, ha dichiarato una fonte. “Ancora oggi ci sono migliaia di pacchi in attesa al sole e, se non verranno trasferiti a Gaza, saremo costretti a distruggerli”.

La notizia della distruzione degli aiuti giunge mentre la crisi umanitaria per mancanza di cibo e beni di prima necessità peggiora di giorno in giorno a Gaza. La fonte citata da Kan ha attribuito la distruzione degli aiuti a un “problema nel meccanismo di distribuzione”. “Il meccanismo semplicemente non funziona”, ha affermato, sostenendo che non è stato ancora completamente regolamentato. “I camion si bloccano” e “anche il coordinamento non funziona”.