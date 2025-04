Lady Bezos firma le tute spaziali per le donne del New Shepard

Keystone-SDA

Lauren Sanchez, la futura moglie di Jeff Bezos, ha personalmente disegnato la tuta spaziale che lei e altre cinque vip di un equipaggio di sole donne indosseranno domani a bordo del New Shepard, il veicolo spaziale suborbitale di Blue Origin.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il lancio è in programma domani in Texas.

Lady Bezos si è fatta aiutare da due stilisti, Fernando Garcia e Laura Kim, i co-fondatori della griffe Monse che sono direttori creativi di Oscar de la Renta e che hanno disegnato l’abito da lei indossato l’anno scorso sul tappeto roso del gala del Met. “Abbiamo avuto un incontro perfino sul tipo di biancheria che Lauren avrebbe indossato sotto la tuta…Skims naturalmente”, ha detto Fernando al New York Times, riferendosi alla linea di shapewear di Kim Kardashian, realizzata tessuti ultra-morbidi ed elastici, pensati per abbracciare il corpo senza costrizioni.

Le tute delle sei esploratrici spaziali – con Lauren saliranno sul Blue Shepard per un volo di 11 minuti in condizioni di microgravità anche la popstar Katy Perry, la giornalista della Cbs Gayle King, la scienziata Aisha Brown, Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili e ricercatrice in bioastronautica, e Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e attivista – sono attillatissime: “abbiamo reinventato il vestito degli astronauti: di solito sono fatti per uomini e poi adattati alle donne”, ha detto Lauren: “le nostre sono eleganti, ma con un po’ di pepe”.

La Sanchez veste in modo particolare e spesso si fa notare per le scollature procaci: durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump la futura consorte del capo di Amazon fece discutere quando si levò il cappotto nella Rotonda del Capitol rivelando il reggiseno in bella mostra.