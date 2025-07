Logitech: nuovo esercizio parte bene, risultati superano attese

Keystone-SDA

Vendite e profitti al di là delle attese per Logitech, gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam.

(Keystone-ATS) Nel primo trimestre dell’esercizio 2025/2026 (periodo aprile-giugno) il gruppo ha contabilizzato ricavi per 1,1 miliardi di dollari (0,9 miliardi di franchi), in progressione del 6% su base annua, emerge dalle indicazioni odierne. Il risultato operativo Ebit è salito dell’11% a 202 milioni di dollari, mentre l’utile netto ha fatto un balzo dell’8% a 188 milioni.

I dati pubblicati dall’impresa – che come noto aveva visto bruscamente arretrare i ricavi, dopo il boom vissuto nel periodo pandemico sulla scia dei confinamenti e del telelavoro – superano anche le più ottimistiche attese degli analisti consultati dall’agenzia Awp.

“Abbiamo realizzato un primo trimestre forte, un inizio incoraggiante per il nuovo anno fiscale, che sottolinea le capacità di resilienza di Logitech in un ambiente difficile”, afferma la presidente della direzione Hanneke Faber, citata in un comunicato. “La nostra crescita è stata guidata dalle nostre priorità strategiche e dalla forte domanda”, prosegue la manager olandese. “L’innovazione superiore ha guidato l’espansione in tutte le categorie chiave”. Gli affari sono migliorati in tutti i canali di vendita e in tutte le regioni, in particolare in Asia.

Per il corrente secondo trimestre la dirigenza ipotizza proventi vicini agli 1,2 miliardi di dollari, in progressione del 3-7%. L’utile operativo rettificato dovrebbe essere compreso fra 180 e 200 milioni. Il gruppo sottolinea inoltre che intende reagire in modo flessibile a rischi quali le tensioni geopolitiche, l’inflazione e i cambiamenti di mercato.

Fondata nel 1981 a Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati per esempio Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs.