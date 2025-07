Media, ministra Noem ha rallentato protezione civile in Texas

Keystone-SDA

La ministra della sicurezza nazionale Kristi Noem nel mirino delle critiche per aver rallentato l'intervento della protezione civile in Texas, dove le alluvioni hanno causato almeno 120 morti e 160 dispersi.

(Keystone-ATS) Secondo indiscrezioni riportate da Cnn, le nuove regole imposte da Noem per tagliare i costi hanno frenato i soccorsi. In particolare la regola che prevede la firma della ministra per tutte le spese sopra i 100.000 dollari. Una norma che di fatto toglie autonomia alla protezione civile per interventi rapidi. Le critiche a Noem si vanno a sommare alla bufera in corso contro la ministra della Giustizia Pam Bondi sul caso Epstein e sul capo del Pentagono Pete Hegseth per aver deciso di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina senza notificarlo alla Casa Bianca.