Migros trascina in tribunale fondatori Bestsmile

Keystone-SDA

Migros ha avviato una causa contro i tre fondatori di Bestsmile, una start-up zurighese attiva nel campo dell'odontoiatria che il gigante del commercio al dettaglio aveva rilevato nel 2022 e che nel frattempo è in liquidazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo scrive l’Aargauer Zeitung (AZ) e i giornali ad essa legati, secondo cui il gigante del commercio al dettaglio sarebbe convinto di aver pagato troppo nell’acquisizione: i venditori avrebbero incrementato i dati delle vendite e dei profitti poco prima dell’operazione completa in modo da spuntare un prezzo maggiore, non in linea con il valore dell’impresa.

Migros non vuole esprimersi sulla vicenda. “Purtroppo non possiamo commentare i procedimenti in corso: per motivi legali, non possiamo fornire ulteriori informazioni”, ha indicato un portavoce all’agenzia Awp.

A parlare attraverso l’AZ è invece uno dei fondatori della ditta in questione, Ertan Wittwer, secondo cui all’epoca esperti indipendenti avevano giudicato corretti i conti della società. A suo avviso al momento della vendita Bestsmile era un’azienda di successo: aveva raggiunto un fatturato di 50 milioni di franchi ed era redditizia. “È assurdo chiedere un adeguamento del prezzo d’acquisto tre anni più tardi, dopo che la società è stata portata alla liquidazione da una cattiva gestione”, argomenta l’imprenditore.

Quanto Migros abbia pagato per l’acquisizione non è noto: il quotidiano, rifacendosi ad esperti del ramo, avanza come possibile cifra 100 milioni. Sicuro è invece che nell’ottobre 2024 la federazione delle cooperative ha deciso di chiudere tutte le sedi.

Fondata nel 2018 e con sede a Winterthur (ZH), Bestsmile era specializzata nelle correzioni dentali con apparecchi trasparenti e faccette. Sino al momento dell’annuncio della fine gestiva una rete di 27 strutture, di cui una Lugano e una a Coira, con oltre 60 dentisti. Quando era stata rilevata da Migros la società era attiva con 36 succursali, fra cui pure Bellinzona.