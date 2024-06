Orban, ‘accordo su top jobs vergognoso, elettori ingannati’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Gli elettori europei sono stati ingannati. Il Partito popolare europeo ha formato una coalizione di bugie con la sinistra e i liberali. Non sosteniamo questo accordo vergognoso!”. Lo ha scritto su X il premier ungherese, Viktor Orban.

Parlando ai cronisti a Bruxelles, il premier ungherese ha detto che “non c’è alcun motivo” per sostenere l’intesa sulle cariche apicali dell’Ue. “Sulla base dei risultati delle elezioni, i cittadini europei volevano una leadership europea di destra, ma il Ppe li ha ingannati” formando “una coalizione di bugie e inganni” con i socialisti e i liberali, ha spiegato.

“Non abbiamo motivo di sostenere questo abuso di potere, non possiamo sostenerlo”, ha aggiunto, criticando in particolare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accusata di fare un uso politico sella questione dello Stato di diritto. Il premier non ha risposto alla domanda su chi gli piacerebbe vedere al posto della Von der Leyen, limitandosi a dire che avrebbe “più candidati”.