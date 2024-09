Per Macron e Barnier sondaggi ai minimi di popolarità

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo nuovo primo ministro Michel Barnier toccano i loro record minimi di popolarità: soltanto il 25% per il capo dell’Eliseo e il 39% per il premier, secondo un sondaggio Odoxa pubblicato oggi.

Solo un francese su 4 fra quelli interrogati, infatti, ritiene Macron un “buon presidente”, livello minimo toccato in 7 anni di presidenza.

Il 39% di interrogati che ritiene Barnier “un buon primo ministro”, un risultato inferiore a quello raccolto dai suoi 4 predecessori all’insediamento (55% per Edouard Philippe nel maggio 2017, 40% per Jean Castex ne settembre 2020, 43% per Elisabeth Borne nel maggio 2022 e 48% per Gabriel Attal nel gennaio 2024″.