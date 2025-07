Pernottamenti ancora in aumento in Svizzera, +1,6% in giugno

Keystone-SDA

Il turismo si espande ulteriormente in Svizzera: in giugno è stata registrata una progressione dei pernottamenti dell'1,6% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, stando alla seconda stima pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

(Keystone-ATS) A incidere sul risultato complessivo è stato soprattutto l’incremento della domanda indigena, salita del 2,5%, mentre gli ospiti provenienti dall’estero hanno fatto segnare +1,0%. Non sono ancore note cifre assolute.

Alcune informazioni sono state fornite anche in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Emerge così che l’Europa segna +2,4% (trainata dal +9,1% della Germania e dal +3,3% dell’Italia, a cui fanno da contraltare la Francia, con il -3,4%, e il Regno Unito, con -2,6%), l’America +5,4% (Usa +4,3%) e l’Asia -5,1% (con la Cina a +6,1%).

Se sarà confermato il dato complessivo di giugno si tradurrà in una lieve accelerazione in paragone ai mesi scorsi, considerato che nel periodo gennaio-maggio le notti sono salite dell’1,2% (a 16,3 milioni), una percentuale frutto di un crescita in gennaio (+3,5%), marzo (+0,3%), aprile (+4,4%) e maggio (+1,7%), a cui ha fatto da contraltare febbraio (-2,8%).

Le cifre dovrebbero essere ben accolte dagli operatori del settore, ma potrebbero riaccendere il dibattito tra coloro che denunciano una presenza turistica eccessiva anche in Svizzera, alla stessa stregua di un fenomeno riscontrabile in altre regioni del mondo. Dopo tutto il 2024 aveva segnato un nuovo picco in termini di pernottamenti, così come del resto era già accaduto l’anno precedente. A questo scenario si somma il persistente afflusso migratorio, che contribuisce a incrementare la pressione sui prezzi delle abitazioni e sulla rete dei trasporti.

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l’UST bisognerà attendere il 5 agosto.