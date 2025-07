Pfister vuole proteggere meglio gli aerodromi militari dalle spie

Keystone-SDA

Il "ministro della difesa" Martin Pfister vuole proteggere meglio le basi aeree militari svizzere dalle attività di spionaggio. Una delle ragioni addotte è legata alle richieste degli Stati Uniti in relazione all'acquisto di jet da combattimento F-35.

4 minuti

(Keystone-ATS) “I requisiti di protezione per questo delicato equipaggiamento militare sono più elevati di quanto pensassimo inizialmente”, afferma Pfister in un’intervista anticipata dalla NZZ am Sonntag sabato sera. Come ulteriore ragione egli cita l’attuale situazione di sicurezza.

“Il Dipartimento della difesa sta pianificando una serie di misure”, spiega Pfister. “Tra queste, in particolare, una no-fly zone per i droni, più mimetizzazione e barriere visive. Forse anche un ampliamento della no-fly zone intorno alle basi aeree”. I costi aggiuntivi associati a queste misure, oltre a quelli dovuti all’aumento dei prezzi nel settore delle costruzioni, sono stimati a 60 milioni di franchi.

Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), la più grande minaccia di spionaggio proviene dalla Russia e dalla Cina. Questi due Paesi hanno una significativa presenza di intelligence in Svizzera. Sono interessati alle autorità federali, alle aziende, alle organizzazioni internazionali e agli istituti di ricerca, ha indicato il CRS qualche giorno fa. Il servizio di intelligence della Confederazione si sta concentrando sulla difesa da questa minaccia, ha dichiarato Pfister, “ma le sue risorse sono limitate”.

Possibile impatto sul personale

Nell’intervista, il consigliere federale del Centro parla anche dei problemi legati alle acquisizioni e ad altri progetti del suo dipartimento. Afferma che sta facendo esaminare i 17 “progetti top”: “È possibile che in questa occasione si ponga la questione delle conseguenze in termini di personale”.

Tra questi c’è l’acquisto di 36 caccia americani F-35 dopo che sono emerse divergenze sul prezzo: la Svizzera considera un prezzo fisso di sei miliardi di franchi, gli Stati Uniti chiedono un supplemento da 650 milioni a 1,3 miliardi di dollari, ha indicato dal DDPS settimana scorsa.

“Non so come sia accaduto questo malinteso da parte americana”, afferma il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) nell’intervista. Si è detto anche pronto a recarsi negli Stati Uniti per chiarire la situazione, ma gli USA hanno attualmente altre priorità.

Nessuna alternativa all’F-35 allo studio

Interrogato dalla NZZ am Sonntag sulle possibili alternative, Pfister ha dichiarato: “Il Consiglio federale mantiene la sua decisione a favore dell’F-35. Questo aereo da combattimento è tecnologicamente superiore agli altri, secondo il ministro della difesa. “Inoltre, siamo vincolati dal contratto con gli americani”, ha aggiunto.

Un’opinione che ha ribadito a Le Matin Dimanche: “anche con un costo aggiuntivo, l’F-35 rimane meno costoso dei suoi concorrenti”. Sulle colonne del giornale romando il centrista di Zugo sottolinea inoltre che molti Paesi europei dispongono dello stesso tipo di aereo da combattimento e che “per la difesa del nostro spazio aereo è importante che la Svizzera sia integrata in questo sistema”.

Prezzo più alto anche per missili Patriot

Oltre ai caccia F35, anche i missili Patriot costeranno di più, spiega il ministro della difesa alla NZZ am Sonntag. A causa dell’aumento dell’IVA e delle fluttuazioni valutarie, Pfister prevede costi aggiuntivi per 27 milioni di franchi. “I prezzi nel settore degli armamenti stanno salendo alle stelle in questo momento perché la domanda è molto forte”, ha detto aggiungendo che l’esperienza dimostra che gli Stati Uniti sono un partner affidabile quando si tratta di armamenti.

Gli USA stanno progettando una nuova configurazione del sistema di difesa aerea Patriot. Secondo il DDPS, ciò potrebbe significare che la Svizzera, in quanto utente del sistema esistente, dovrebbe pagare anche per il suo ulteriore sviluppo. L’impatto concreto è attualmente in fase di esame, si è appreso alla fine di giugno.