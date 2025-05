Più chitarre e meno techno nella finale dell’Eurovision

Keystone-SDA

Il Belgio, contrariamente alle attese, non ha centrato la finale dell'Eurovision Song Contest (ESC). È stata questa la grande sorpresa nella prima semifinale svoltasi ieri sera a Basilea. Il Portogallo ha invece portato un po' di varietà.

(Keystone-ATS) Stando agli scommettitori il concorrente belga Red Sebastian aveva più dell’85% di probabilità di qualificarsi per la finale. Tuttavia, con la sua canzone “Strobe lights”, che inizia in modo cupo e continua a crescere con ritmi techno anni ’90, il belga non ha convinto abbastanza i partecipanti al televoto.

Gli sfavoriti vanno in finale

Si è invece aggiudicato un posto per la finale il gruppo portoghese Napa che ha proposto accompagnamenti strumentali dal vivo. Contrariamente alle previsioni, il pubblico li ha votati. Il loro sognante repertorio indie pop tinto di un’atmosfera rock parla dell’esodo rurale e del sentimento di molti giovani portoghesi che si sentono fuori posto – da qui il titolo della canzone “Deslocado”. Hanno anche offerto un po’ di varietà nello spettacolo di ieri sera.

Per quanto riguarda la seconda semifinale di domani, ci si è chiesti se la Lituania possa essere all’altezza dei portoghesi siccome anche la band post-punk Katarsis parte da sfavorita. Sebbene si preveda che il gruppo si qualificherà per la finale, non ci si aspetta che arrivi tra i primi venti. Anch’essi suonano strumenti dal vivo e non cantano in inglese. Rispetto agli altri gruppi, il loro è un rock alternativo e il brano cupo “Tavo Akys” si inserirebbe perfettamente in un album grunge.

Zoë Më recupera posizioni

Dopo il primo spettacolo dal vivo, la performance della cantante svizzera Zoë Më ha fatto parlare di sé fuori dalla St. Jakobshalle. La sua esibizione ridotta e quindi potente, l’ha fatta salire al settimo posto nella classifica delle agenzie di scommesse.

A titolo di confronto, da metà aprile e fino alla settimana scorsa, si trovava ancora nella fascia intermedia tra il 21esimo e il 15esimo posto.

Finora nessun artista ha suscitato grandi sorprese. Svezia e Paesi Bassi rimangono nella top 5 e la seconda semifinale mostrerà se l’Austria riuscirà a mantenere la sua posizione di favorita con il controtenore JJ. Il cantante lirico rimane in silenzio mentre si sposta a Basilea, parlando il meno possibile per preservare la sua voce.