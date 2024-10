Da fan a capo designer: uno svizzero tira le fila di Nike

Martin Lotti, responsabile del design di Nike, alla mostra "Nike: Form Follows Motion". SRF

Il Vitra Design Museum di Weil am Rhein, in Germania, sta puntando i riflettori sulla storia del design di Nike. Martin Lotti, di nazionalità svizzera, lavora come responsabile del design per il marchio sportivo più famoso al mondo. Ecco come è arrivato, da semplice fan, a occupare questa prestigiosa posizione.

7 minuti

Mara Schwab, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Vom Fan zum Chefdesigner: Ein Schweizer zieht bei Nike die Fäden originale Di più Vom Fan zum Chefdesigner: Ein Schweizer zieht bei Nike die Fäden

Français fr Un Suisse est aux commandes du design chez Nike Di più Un Suisse est aux commandes du design chez Nike

Il primo prodotto Nike che ha acquistato? Le scarpe da ginnastica “Air Max 180”. E un poster di Michael Jordan. Era tutto quello che Martin Lotti, 16 anni, che allora stava effettuando uno scambio studentesco negli Stati Uniti, poteva permettersi. Il poster è rimasto appeso per anni sopra il suo letto.

Oggi Martin Lotti è capo designer di Nike. Ha incontrato Michael Jordan di persona diverse volte. Ha disegnato collezioni con lui. “È stato un momento surreale”, racconta.

Gli Stati Uniti a Weil am Rhein

Nike è il principale produttore di articoli sportivi al mondo. L’azienda ha un fatturato annuo di 50 miliardi di dollari. Come ha fatto Nike a raggiungere un tale successo? Uno dei motivi è il design. Ha svolto un ruolo decisivo nel plasmare la cultura delle scarpe sneaker come la conosciamo oggi.

In occasione della mostra al Vitra Design Museum, Nike ha concesso il raro permesso di consultare il suo archivio. Nike / Alastair Philip Wiper

La mostra “Nike: Form Follows Motion” al Vitra Design Museum di Weil am Rhein, in Germania, fa ora luce su questa storia del design. Martin Lotti è arrivato dagli Stati Uniti per partecipare all’esposizione. Da anni vive con la sua famiglia nello Stato dell’Oregon.

Il designer è poco conosciuto nel suo Paese d’origine. Il friburghese rilascia raramente interviste. Preferisce parlare in inglese. “Il mio svizzero-tedesco è arrugginito”, ammette con un po’ di pudore.

Lotti è una persona che sa distinguersi. Il suo abbigliamento trasuda freschezza. La camicia bianca “Jordan”, i pantaloni cargo oversize e le scarpe da ginnastica. Nike, ovviamente. Con lui come ambasciatore, Nike potrebbe passare per una start-up. Cosa che l’azienda ha smesso di essere da tempo.

Addio a Puma e Adidas

Tutto iniziò con il neolaureato e atleta universitario Phil Knight che, negli anni Sessanta, decise di vendere scarpe da corsa giapponesi negli Stati Uniti. Voleva competere con i leader di mercato tedeschi Adidas e Puma.

Bill Bowerman è considerato il primo designer di Nike. Qui nel suo laboratorio nel 1980. Nike

Knight portò a bordo nella sua impresa il suo ex allenatore, Bill Bowerman. A Bowerman piaceva armeggiare con i materiali. Voleva rendere le scarpe da corsa ancora più leggere e veloci. I due decisero di creare una propria azienda.

Nel 1971 fondarono Nike, dal nome della dea greca della vittoria. Gli inizi sono modesti. Knight e Bowerman vendevano scarpe a margine delle gare di atletica.

Un logo famoso in tutto il mondo

Dal punto di vista del design, il fulcro di Nike è il logo. Fu la studentessa di design grafico Carolyn Davidson a creare lo “Swoosh”… per 35 dollari. La semplice linea curva diventò famosa in tutto il mondo.

Progettare un logo che rifletta il movimento. Il progetto di Carolyn Davidson, studentessa di graphic design, si aggiudicò il primo posto. Nike

Il logo che sarebbe diventato così iconico non piaceva inizialmente al fondatore. “Mi ci abituerò”, dichiarò Knight.

La fortuna e il caso svolsero un ruolo importante nell’ascesa di Nike e anche in quella del designer Martin Lotti. Se per i fondatori è stata una fortuna aver optato per lo “Swoosh”, per Lotti lo è stato aver ascoltato una ragazza che gli consigliò di fare uno stage alla Nike dopo gli studi di design industriale. “Come mi ha consigliato, mi sono candidato per un apprendistato, ma l’azienda mi ha offerto subito un lavoro”.

“Non avevo mai disegnato una scarpa in vita mia”, racconta. Gli è stato detto: “Just do it” (“Fallo e basta!”), uno slogan che chi lavora da Nike sembra prendere sul serio. La ragazza è ora moglie di Martin Lotti e anche lei lavora per Nike.

Un’ispirazione, per favore!

Anche dopo 27 anni, Martin Lotti continua a disegnare scarpe e abbigliamento. “Essere un buon designer significa essere un buon ascoltatore”, afferma. Dove trova l’ispirazione? Innanzitutto, negli atleti e nelle atlete. “Non mi chiedo ‘cosa disegnerò oggi?’, ma ‘quale problema di un’atleta risolverò oggi?'”, dice Lotti.

Organizza regolarmente viaggi per la sua squadra. “Ci ispiriamo alla natura o all’architettura. Guardiamo di tutto. Ma sicuramente non le scarpe”. Perché? “Le persone hanno la tendenza a replicare ciò che vedono”, dice Lotti. Per progettare una sneaker, ci vogliono fino a 18 mesi.

Piastra per i waffle e successo internazionale

A Lotti piace sottolineare che Nike è un’azienda ancora giovane. Quali sono i design che hanno aiutato Nike a raggiungere il successo?

Sneaker con suola “waffle”. Manifesto pubblicitario Nike del 1978. Nike

Come primo esempio si può citare la suola waffle. Fu Bowerman a progettare la suola in gomma con questo particolare profilo. L’ispirazione venne proprio dai waffle. Senza farsi troppi problemi, versò la gomma sulla piastra che si usa per cucinare questi dolcetti. L’elettrodomestico si ruppe, ma era nata una suola che forniva una migliore aderenza sulla pista da corsa.

Dal punto di vista tecnologico, la suola “Air” fu un’altra pietra miliare. Contiene una sorta di airbag che ammortizza l’impatto. Ma fu un nuovo design trasparente a decretare il successo della scarpa. Era nata la “Air Max”.

Il modello Nike più famoso è la sneaker “Air Jordan”. Nel 1984, Nike la lanciò insieme al giocatore di basket Michael Jordan. La scarpa da basket nera e rossa violava i regolamenti dell’NBA. Jordan veniva multato a ogni partita. Ma la calzatura diventò di tendenza anche grazie a questo.

Scarpe contro le regole: le sanzioni dell’NBA furono una manna per Nike. L’azienda costruì un’intera campagna pubblicitaria intorno alle Air Jordan. Getty Images / Focus On Sport

Tutto troppo liscio?

La storia del design di Nike sembra a volte una tipica storia da sogno americano. Dal garage all’Olimpo sportivo grazie al duro lavoro. Anche le frasi di Martin Lotti a volte suonano quasi stereotipiche: “Mia nonna diceva sempre: ‘Più lavori duro, più fortuna avrai'”.

Ma nella storia di Nike e del suo design non mancano anche fallimenti. Probabilmente vengono capitalizzati con un buon storytelling. Il budget per il marketing, dopotutto, è gigantesco.

Un diverso tipo di caccia alla carta

A Lotti piace divertirsi nel suo lavoro, inserendovi discretamente un tocco personale. Nella “Nike Kyoto” ha nascosto una croce svizzera nella suola. Nella “Air Max 360” ha immortalato, con punti e linee, la data di nascita di suo figlio nella linguetta del tallone. “Dettagli che probabilmente nessuno nota, ma che per me hanno un grande significato”, dice.

Nel 2006, Martin Lotti ha presentato a New York la sua “Air Max 360”. Ben nascosto: il suo cenno al figlio. Reuters / Keith Bedford

Un altro esempio è la maglia della nazionale di calcio brasiliana. Ha fatto ricamare all’interno il mantra della squadra, “Nati per giocare a calcio”. “Ha dato un’anima alla maglia”, afferma Lotti.

Anche queste sono belle storie. E probabilmente si vendono anche bene. Ma la giocosità di Lotti si rivela autentica. “Disegnare è più di un lavoro, è la mia passione”, dice.

La mostra “Nike: Form Follows Motion” sarà aperta fino al 4 maggio 2025 al Vitra Design Museum di Weil am Rhein (Germania).

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz